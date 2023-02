MIAMI, Estados Unidos. – La actriz española Beatriz Luengo, que debuta como directora con el documental Patria y Vida: The Power of Music, dijo a la agencia de noticias EFE que su ópera prima narra “las vivencias, miedos, injusticias y victorias” de una canción prohibida en Cuba y que se convirtió en el himno de las masivas protestas contra el régimen de la Isla en julio de 2021.

“Lo interesante del documental es que trata de un movimiento vivo. Por lo general se hacen películas cuando ya las cosas pasaron”, apuntó Luengo, pareja sentimental de uno de los intérpretes del tema “Patria y Vida”, el cubano Yotuel Romero.

La canción ganó dos Premios Grammy Latinos en 2021: “Mejor Canción Urbana” y “Canción del Año”. De acuerdo con Leila Cobo, directora ejecutiva para Contenido y Programación Latina de la revista Billboard es “la única canción latina contemporánea que ha conseguido levantar un pueblo”.

“Cuando ganamos el Grammy, a la semana nos dicen que la canción entra en el Congreso de Estados Unidos junto al discurso de Martin Luther King. Ese día le dije a Yotuel que yo tenía que hacer un documental porque vi que es una lucha de corazón”, contó Luengo sobre la génesis de su documental.

“Empecé con una cámara de fotos en HD, que no es tan buena, y ya me quedé embarazada. No podía viajar con Yotuel, por lo que mandé a personas que le fueran grabando”, contó.

Patria y Vida: The Power of Music, que se estrenará en marzo durante el Festival de Cine de Miami, tiene una duración de una hora y 20 minutos. A lo largo del metraje, aparecen entrevistas con Gloria Estefan, el dúo Gente de Zona y Camila Cabello, entre otras personalidades de la música.

El documental también recopila diversas imágenes que muestra cuánto ha calado el tema musical en la Isla.

“Todas las imágenes que nos han llegado dicen ‘Patria y Vida’. Son imágenes emocionantes desde diferentes puntos de Cuba. Son momentos muy puntuales y esa es la realidad. Esto es algo que no se puede recrear. Hasta tiene la magia de que la pantalla se vuelque con un teléfono en las manos”, explicó Luengo.

La actriz y directora española también explicó a EFE que los artistas y presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Maykel Castillo Pérez (Osorbo), condenados a cinco y nueve años de prisión, respectivamente, ocupan un lugar central en su obra.

“Ellos son los protagonistas junto a los otros chicos de la canción. De hecho, Maykel tiene un protagonismo muy especial y el documental empieza con un audio inédito increíble de él”, aseguró.