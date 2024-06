MADRID, España.- “Diez años de cárcel por gritar ‘Libertad’, por gritar ‘Comida’. Es muy difícil regresar a un sitio así”, expresó Paquito D’Rivera durante una conversación con CiberCuba en vísperas de su gira de siete semanas por España, Portugal y Eslovenia. El reconocido músico cubano compartió sus reflexiones sobre Cuba, la situación actual del país y su carrera musical.

Cuando se le preguntó si sentía nostalgia por Cuba, D’Rivera dijo rotundamente: “No”. Explicó su respuesta con un ejemplo personal, recordando a su abuelo, un héroe de la Guerra de Independencia que se fue a luchar a los 14 años. “Él murió y yo estoy seguro de que si voy ahora a la tumba de mi abuelo y la abro, ese ya no es mi abuelo. Cuba se ha convertido en una cosa tremendamente triste”.

El artista también recordó al fallecido intelectual cubano Carlos Alberto Montaner, quien una vez le comentó: “Chico, esta gente ha molestado tanto, que me han matado hasta la nostalgia”.

D’Rivera lamenta profundamente que la Cuba que él dejó ya no existe. “Ya ni la forma de hablar ni los nombres de los cubanos son iguales”. También señaló que las razones por las cuales la gente se va de Cuba han cambiado. “La gente que se va ahora de la Isla se marcha porque ‘el huevo está muy caro’. La gente que se iba en los sesenta y los setenta se quejaba de la falta de libertad, de que no se podía hablar. El concepto de libertad era muy especial para los cubanos de antes. Ahora se van porque no viene la guagua. Son problemas materiales. La espiritualidad se fue en ese país”, considera. Sin embargo, rescató la música como una de las pocas cosas que el régimen no ha podido destruir: “El cubano siempre ha sido muy artístico”.

Respecto a Chucho Valdés, D’Rivera reconoció que fue la persona más importante de su carrera. “Yo aprendí muchísimo de Chucho”. Relató una conversación en la que advirtió a Valdés sobre cómo el régimen cubano lo estaba utilizando. “Yo no digo que él está haciendo la suplencia de Alicia Alonso, pero el otro día lo llamé ‘encabronao’. La Agencia Prensa Letrina (Por Prensa Latina) anuncia la próxima gira de Chucho Valdés por Europa y ponen una foto que hicimos en Miami, que está Chucho en el medio, Arturo Sandoval aquí y yo acá. Es una burla eso o qué es lo que es. Cuando él me dijo que no iba a regresar más a Cuba, entonces yo decidí que yo podía volver a trabajar con Chucho”.

D’Rivera agradece a Chucho que lo llamara para formar el reconocido grupo cubano Irakere en un momento en que estaba sin hacer nada, confinado en su casa por dos años aunque con sueldo. “Qué generosa la revolución”, comentó irónicamente. También le advirtió a Chucho: “Qué bueno que no vas a regresar más a tu país, pero acuérdate, ellos no te van a soltar tan fácil”. Como prueba, mencionó que Prensa Latina había anunciado la gira europea de Chucho y le había felicitado el cumpleaños, algo que nunca hicieron con Celia Cruz.

Sobre Díaz-Canel, el saxofonista expresó que lo considera un hombre con “falta de carisma y cara de palo”, y le sorprende que todavía haya gente que lo aplaude en iglesias de Nueva York, a pesar del maltrato hacia los religiosos en Cuba.

Paquito D’Rivera fue fundador del mencionado grupo Irakere, en 1967. Junto a Irakere realizó presentaciones internacionales, alcanzando gran reconocimiento en los festivales de jazz de Newport y Montreaux.

Sin embargo, el régimen de Castro comenzó a ponerle trabas, alegando que su música tenía influencias norteamericanas.

Cansado de esta situación y con deseos de desarrollarse libremente, en 1981, durante un viaje a España con la agrupación, pidió asilo en la Embajada de Estados Unidos del país europeo.

A muy poco tiempo de llegar a Estados Unidos se ganó el reconocimiento en el mundo del jazz y grabó su primer álbum con la colaboración de grandes artistas como David Amram, Mario Bauzá, Bruce Lundvall y Dizzy Gillespie; con este último fundó en 1988 la banda United Nations Orchestra.

Su producción musical cuenta con más de 30 álbumes en solitario y ha tocado con orquestas de numerosos países.

