MADRID, España.- Pablo Quevedo, a quien llamaban “el divo de la voz de cristal”, nació en Unión de Reyes, en la provincia de Matanzas. Algunas fuentes aseguran que fue el 6 de septiembre de 1907; otras, la mayoría, que el 21 de enero de 1908.

Hay quienes aseveran que nació el 6 de septiembre de 1907, pero no pudo ser inscrito hasta meses después ─algo que entonces ocurría con frecuencia─, lo que debió haber ocurrido el siguiente 21 de enero. En lo que sí coinciden, y resulta lo esencial, es que fue uno de los más gustados cantores populares cubanos de su época y que, lamentablemente, su voz no quedó grabada.

Huérfano de madre, empezó a trabajar desde niño, primero en una tabaquería, luego en una barbería y una panadería. Con unos amigos de su pueblo natal se aficionó a la música, y muy joven se estableció en La Habana, donde con el cantante y compositor cubano Panchito Carbó forma el dúo Los ases.

Después se unió a agrupaciones como la orquesta Los Caciques y la del pianista y compositor de danzones Cheo Belén Puig, con la que alcanzó su consagración definitiva en la emisora CMQ. En la fama de Quevedo influyeron canciones como “Una sola miradita”, “Campanitas de cristal” e “Idilio”.

En una entrevista que en 2016 publicó Cubarte al barítono y representante de la trova tradicional cubana Adriano Rodríguez, con posterioridad a su fallecimiento, este relataba: “¿La radio y el cine…?; esos fueron dos grandes acontecimientos en mi vida… escuchar la radio me permitió conocer canciones y cantantes únicos… Hubo un cantante muy grande, no sé si lo conocen… se llamó Pablo Quevedo y le decían “la voz de cristal”… Nunca más he escuchado a alguien cantar como aquel hombre”.

El 10 de noviembre de 1936, cuando mayores eran sus éxitos y aún no cumplía los 30 años, la tuberculosis que padecía desde tiempo atrás hizo que su voz dejara de escucharse. Las emisoras radiales interrumpieron sus programas habituales para trasmitir la triste noticia. Se ha reiterado que fue uno de los entierros más grandes que se recuerdan en la capital, al que acudieron miles de habaneros.

