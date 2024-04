MADRID, España.- El compositor, pianista, musicólogo y director de orquesta Obdulio Morales Ríos nació el 7 de abril de 1910 en la capital cubana. Desde pequeño inició estudios de piano con una maestra estadounidense y luego completó su preparación musical en el Conservatorio Municipal de La Habana.

A los 12 años empieza a amenizar con el piano películas silentes en cines habaneros ─algo usual en la época─. A la vez trabaja como aprendiz en la sastrería de su padre, quien estaba vinculado a sociedades afrocubanas como la Club Bohemia de la calle Lealtad y a orquestas de popularidad; entre estas las de Antonio María Romeu, Cheo Belén Puig, Augusto Valdés y Calixto Allende.

Obdulio participa de pianista suplente en agrupaciones bailables desde los 14 años; las orquestas Hermanos Martínez, Los Melódicos y La Elegante fueron algunas. Junto a Julio Chapotín y su orquesta, con la coreografía de Armando Borroto, dirige en el teatro Payret la obra de tema afrocubano Batamú, donde por primera vez aparecen en escena tambores, toques, cantos y bailes ceremoniales sagrados de los negros.

Morales se desempeñó de pianista en emisoras de radio y acompañó a prestigiosos cantantes como Candita Batista, Xiomara Alfaro, Celia Cruz y Alfredo León. Fundó el Coro Folclórico de Cuba, convertido más tarde en el Conjunto Coral Sinfónico Folclórico de Cuba con la integración del grupo de tambores Isupo Irawo. Estuvo entre los que inauguraron en la radio un programa con los toques y cantos de origen yoruba o lucumí (santería), en la emisora Radio Cadena Suaritos, a finales de la década de los cuarenta.

Organizó orquestas para su actuación en la radio, el cine, el cabaret y la televisión. También musicalizó películas como Romance del palmar, Sucedió en La Habana, Siete muertes a plazo fijo, Rincón criollo, Tin tan en La Habana y Yambaó.

También se le atribuye haber descubierto el talento de Juana Bacallao, a quien bautizó como la artista show woman.

En 1955 grabó en función de director el disco de larga duración Ñáñigo, con la contralto puertorriqueña Ruth Fernández, que interpretaba canciones afrocubanas de compositores como Gilberto Valdés, Moisés Simons, Ernesto Lecuona, Facundo Rivero y Eliseo Grenet.

En el libro Cuban music from A to Z (Música cubana de la A a la Z) del musicólogo cubano Helio Orovio (1938-2008) publicado en Londres en 2004 por Tumi Music Ltd, este cita entre las piezas de Obdulio “Enyoró”, “La culebra”, “Sube espuma”, “Ecué”, “Ochún”, y el pregón “Carretas”; y apunta que fue, además, un investigador musical y bajo los auspicios de Fernando Ortiz impartió conferencias en la Sociedad Hispanocubana de Cultura y en la Sociedad para los Estudios Afrocubanos ─ambas fundadas y dirigidas por Ortiz.

Obdulio Morales Ríos, quien desarrolló una fecunda obra como director de orquesta y compositor tanto de música popular como de concierto y en partituras para danza, falleció en La Habana el 9 de enero de 1981.

