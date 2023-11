MIAMI, Estados Unidos. – Tras seis décadas de su formación, Los Beatles siguen siendo un fenómeno musical incomparable. Este jueves volvieron a sorprender al mundo con el lanzamiento de Now and Then, una canción que ha sido posible gracias a la avanzada tecnología de inteligencia artificial.

La banda de Liverpool, aunque reducida a solo dos de sus miembros originales, Paul McCartney y Ringo Starr, ambos octogenarios, ha logrado revivir la magia de su música en este nuevo tema. Lennon y Harrison, aunque nos dejaron hace años, están presentes en espíritu y voz.

La historia de Now and Then se remonta a finales de la década de 1970, cuando John Lennon compuso e interpretó el tema en su apartamento del edificio Dakota en Nueva York. Años después, en 1994, Yoko Ono entregó a McCartney un casete con esta y otras grabaciones de Lennon. Sin embargo, las limitaciones tecnológicas de la época impidieron que la voz y el piano de Lennon pudieran ser separados y mezclados adecuadamente, dejando la canción en el olvido. Hasta ahora.

La inteligencia artificial ha sido la clave para rescatar la interpretación vocal original de Lennon y combinarla con nuevas pistas producidas por McCartney y Starr, incluyendo partes de guitarra grabadas por Harrison en 1995 y un arreglo de cuerdas. Todo ello ha dado vida a Now and Then, una canción que captura la esencia de Los Beatles y que, sin duda, emocionará a los fans de todas las edades.

Paul McCartney, en una entrevista reciente con la BBC, explicó el proceso: “Pudimos coger la voz de John y hacerla más pura a través de IA”. Aclaró que no se creó nada artificial o sintéticamente, sino que se limpiaron grabaciones existentes. “Todo es real”, aseguró.

La canción llega en un momento en que la inteligencia artificial está transformando el mundo de la música, generando canciones y hasta imitando las voces de artistas fallecidos. Hoy, con la ayuda de la inteligencia artificial, Now and Then se convierte en una realidad, un regalo musical que trasciende el tiempo y nos recuerda el genio incomparable de Los Beatles. La beatlemanía sigue viva.