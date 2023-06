MIAMI, Estados Unidos. – Hasta el 16 de julio, la galería Bode (Berlín, Alemania), consagrada a la promoción del arte contemporáneo de autores latinoamericanos y afrodescendientes, acogerá “Not everything needs be painted” (No todo necesita ser pintado), una exposición personal del artista cubano José Manuel Mesías.

Mesías, nativo de La Habana y nacido en 1989, es célebre por su habilidad para explorar múltiples disciplinas y técnicas artísticas, unificadas todas en un universo conceptual sumamente sólido, de acuerdo con una nota de Rialta Magazine.

Según la nota de prensa de Bode, Mesías “es un coleccionista de descartes”. Durante sus paseos por La Habana, colecciona “imágenes, objetos, recuerdos, fragmentos de cosas que sólo encuentran sentido en su peculiar universo creativo.” En su obra, el artista fusiona estas partículas y restos encontrados para construir un todo coherente y cautivador, celebrando lo accidental y lo espontáneo.

Las piezas que componen “Not everything needs be painted” demuestran la “innegable habilidad” de Mesías para cultivar la pintura, reflejando las horas de oficio dedicadas a su obra. Los curadores de la exposición señalan que, aunque el cubano tiene un claro sentido de lo que quiere lograr antes de acercarse al lienzo, también permite que “fuerzas externas entren a su trabajo”, incorporando las fechas en las que enfrentó la pieza, reflexionó sobre su trabajo y agregó detalles.

La exposición incluye obras como El cuadro de las ranas, que dialoga con La muerte de Maceo, un óleo del pintor cubano Armando Menocal, y provoca reflexiones sobre la representación de la historia, la condición del héroe y la sacralización del pasado. Otra pieza destacada es el díptico Flamboyán con grillo y Flamboyán con garzas, que presenta un registro más íntimo, evocando un paisaje nocturno de matices oníricos y existencialistas.

“Esta exposición es una muestra breve de la amplia producción multidisciplinaria que conforma la obra de este joven artista cubano”, señala Bode en su nota de prensa. La galería añade que la selección de obras transporta al espectador a la Cuba del pasado y del presente, confrontándolo con la realidad de caminar por las calles de La Habana y la narrativa histórica que pesa sobre los cubanos.

El arte de Mesías, evidente en esta exposición en Berlín, es a veces anecdótico, a veces contemplativo y a veces de naturaleza simbólica. Sus obras oscilan entre lo realista y lo expresionista, creando una amalgama atractiva de ambas tradiciones. La experiencia estética que propone es enigmática y dramática, presentando una variedad de situaciones, paisajes, espacios, escenografías y personajes. Entre las características más destacadas de su trabajo se encuentra su innovador enfoque de la composición, jugando con la perspectiva de la mirada fotográfica y su apuesta por una intertextualidad genérica, según ha resaltado Rialta Magazine.