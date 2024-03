MIAMI, Estados Unidos. – En agosto de 2023 escribí una columna titulada “Landrián, de paria a clásico” para celebrar la inclusión del emotivo documental Landrián, dirigido por Ernesto Daranas, en la sección Clásicos del Festival de Cine de Venecia, donde compartió marquesina con otros grandes del séptimo arte.

Desde entonces, me di a la tarea de traer la película al Festival de Cine de Miami, del Miami Dade College, donde me responsabilizaron, por segundo año consecutivo, con la sección “Spotlight on Cuba”.

Contacté a Ernesto Daranas, quien es un buen amigo, y ha dirigido filmes tan reveladores como Conducta y Los dioses rotos. Su respuesta no se hizo esperar: “Será el regreso de Nicolás a Miami, por todo lo alto. Allí tienes a gente muy importante en su vida y en su obra como Manuel Zayas, Dara, Luis García, su hijo y otros”.

En la mencionada columna logré resumir brevemente mi relación con Nicolás Guillén Landrián en Miami:

Fue en el 2002, gracias a Jorge Egusquiza, a quien se le ocurrió un año antes codirigir el postrer documental de Nicolás Guillén Landrián, Inside Downtown, que pude entrar en contacto directo con el esquivo mito para hacer una presentación especial sobre su obra auspiciado por el Ciclo de Cine Cubano del Miami Dade College que, a la sazón, fundé y dirigí desde el año 1993.

Luego de su arribo a Miami como exiliado en 1989, Landrián se dedicó en cuerpo y alma a la pintura y la poesía. La idea de hacerlo regresar ante el público como el extraordinario director de cine que era contó con todo su entusiasmo.

Aquel memorable sábado 16 de febrero del año 2002, se presentó Inside Downtown y el legendario Coffea Arábiga en el Campus Wolfson. El público de Miami quedó fascinado ante tal descubrimiento.

Luego de la expectativa levantada por el casi olvidado director de cine, condenado durante su vida aciaga ―como ha dicho Gretel Alfonso en el documental Landrián― a ocho años de prisión intermitente en El Morro, el Hospital Psiquiátrico de La Habana, el Combinado del Este y la Isla de la Juventud, propuse un homenaje de más rango que incluyera otros de sus documentales, así como una muestra de su pintura, en el Teatro Tower de la Pequeña Habana, por entonces bajo la administración del MDC.

El 25 de noviembre de 2002 se inauguró la exposición y el 29 el público pudo maravillarse con una interpretación cinematográfica inusual de la atribulada sociedad cubana de los años 60 y 70.

Durante esas jornadas Nicolás Guillén Landrián sintió la felicidad de volver a ser reconocido por lo que sucedía en la pantalla, donde se veía fielmente reflejado.

Se retrató con familiares, amigos y otros interesados en su particular estética. Era la primera vez que podía disfrutar públicamente parte de su filmografía gloriosa, cancelada o vilipendiada por la obtusa represión castrista.

Era un hombre muy presumido y culto, consciente del nuevo amanecer que acontecía alrededor de su figura. Al año siguiente, el joven director Manuel Zayas me pidió que le hiciera en Miami la entrevista a Guillén Landrián incluida en su documental Café con leche.

Al humilde apartamento que compartía con Gretel, concurrimos mi colega Lara Coger y un camarógrafo. La jornada resultó ser fascinante para todos, pues el director se dio gusto recordando momentos memorables de su poética incontenible y no se amilanó para referir los capítulos turbulentos.

Ese día privilegiado pude ver a un artista que no entendía de derrotas y ya estaba muy consciente de la importancia de su legado para la cultura cubana del futuro, unos meses antes de fallecer el 23 de julio de 2003.

Quiero recordar ahora, después de ver por segunda vez el documental Landrián, donde Gretel nos exprime el corazón con sus anécdotas, aquella jornada cuando tuve el honor de entrevistarlo y ella lo acicalaba con ternura para que la cámara registrara, otra vez, al hombre distinguido e imperturbable que sobrevivió todos los desmanes.

En el emotivo Landrián, Daranas logra armar el rompecabezas del abuso sistemático y vengativo al cual fue sometido el más original y creativo de los cineastas cubanos, cortesía de Gretel Alfonso, quien en todo momento se expresa mediante la transparencia del amor compartido con un genio y de Livio Delgado, fotógrafo dueño de la luz, así como cómplice de las ocurrencias estéticas del director ultrajado.

Es sumamente doloroso cuando Gretel se refiere al daño de los electrochoques en las sienes del cineasta o al hecho de encontrarlo enfundado en una camisa de fuerza, sin previo aviso, o rechazado tanto por Alfredo Guevara como por su tío Nicolás Guillén para salvarlo del calvario al cual era sometido.

A sugerencia de Daranas, el tributo a Landrián incluirá cinco de los documentales que él y su equipo han logrado restaurar a partir de las maltrechas copias en 35 milímetros, abandonadas a su suerte en las bóvedas cinematográficas del ICAIC: En un barrio viejo (1963), Los del baile (1965), Ociel del Toa (1965), Coffea Arábiga (1968), y Taller de Línea y 18 (1971), en prístinas reproducciones, se ocuparán de trazar la ruta del taumaturgo, capaz de anunciar estética y conceptualmente la hecatombe que sobrevendría a la agredida idiosincrasia nacional.

Cuando parecía que el programa se había completado, recibo un correo electrónico de Jessica Gordon-Burroughs, profesora de la Universidad de Edimburgo, en Escocia, para dejarme saber, a instancias de Gretel Alfonso, que ofrecían al Festival de Cine de Miami, una copia del documental Inside Downtown, restaurado por la Universidad bajo la supervisión de su codirector, Jorge Egusquiza.

Por supuesto que el amable ofrecimiento de la académica admiradora y estudiosa de la obra de Guillén Landrián fue aceptado, y el domingo 7 de abril, desde las 5:00 p.m. en el Koubek Center, bajo los auspicios del Festival de Cine de Miami, Nicolás Guillén Landrián regresará a nuestra ciudad por la puerta grande solo deparada a los hijos pródigos, para ser venerado otra vez como lo merece su grandeza invencible.

Entradas y programa en: miamifilmfestival.com

ARTÍCULO DE OPINIÓN Las opiniones expresadas en este artículo son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no necesariamente representan la opinión de CubaNet.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.