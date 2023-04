MIAMI, Estados Unidos. – El aclamado cantante, actor y activista estadounidense Harry Belafonte falleció este martes a la edad de 96 años en su hogar, en Nueva York, según informó su representante Ken Sunshine.

Belafonte, nacido en Harlem el 1 de marzo de 1927, fue pionero en romper barreras raciales en la industria del entretenimiento de Estados Unidos durante la década de 1950.

Medios oficiales de la Isla recordaron este martes que Belafonte había recibido, de parte del Estado cubano, la Medalla de la Amistad “como reconocimiento a su trayectoria de solidaridad con la Isla y su respeto y admiración por el proceso revolucionario”.

En una de sus visitas a La Habana, confundiendo los términos pueblo y gobierno, Belafonte aseguró que su apoyo al pueblo de la Isla no era “un esfuerzo supremo”. “Es una forma de vida: si crees en la libertad, si crees en la justicia, si crees en la democracia, si crees en los derechos de las personas, si crees en la armonía de toda la humanidad”, dijo.

Criado en una familia humilde, Belafonte pasó su infancia en Jamaica con sus abuelos antes de regresar a Nueva York en 1940. Tras servir en la Marina, se dedicó a la actuación y comenzó su carrera en el teatro, donde fue conocido como “el Marlon Brando de color”. Su carrera musical despegó cuando actuó en un local del promotor Monty Kaye, lo que lo llevó a firmar un contrato con RCA Victor.

Belafonte alcanzó la fama mundial con su álbum Calypso en 1956, que incluía éxitos como Day-O (The Banana Boat Song) y Jamaica Farewell. Además de su exitosa carrera musical, también protagonizó películas como Carmen Jones (1954) y Island in the Sun (1957), y es uno de los pocos artistas EGOT de Estados Unidos, es decir, que han ganado al menos un Emmy, un Grammy, un Óscar y un Tony.

Además de su exitosa carrera en el mundo del espectáculo, Belafonte fue un ferviente activista por los derechos civiles. Fue amigo personal de Martin Luther King Jr. y participó en la histórica Marcha en Washington de 1963. También fue asesor cultural del Cuerpo de Paz creado por el presidente John F. Kennedy y cofundó una productora con Sidney Poitier para apoyar a actores y técnicos afroamericanos en la industria cinematográfica.

Belafonte fue nombrado embajador de buena voluntad de UNICEF en 1987. En 2014, la Academia de Hollywood le otorgó un Óscar honorífico.

El artista estuvo casado tres veces y tuvo cuatro hijos.