MADRID, España.- La cantante brasileña Astrud Evangelina Weinert, conocida como Astrud Gilberto, falleció en la noche de este lunes a sus 83 años en los Estados Unidos.

La noticia fue dada a conocer por su nieta, la también cantante Sofia Gilberto, a través de la red social Instagram.

“Vengo a traerles la triste noticia de que mi abuela se convirtió en estrella hoy y está al lado de mi abuelo João Gilberto”, dijo Sofia Gilberto.

“Amo y amaré a Astrud por siempre y ella fue el rostro y la voz de la bossa nova en la mayor parte del planeta”, agregó.

Astrud Gilberto es recordada internacionalmente por haber puesto voz, con 22 años, a la versión en inglés de “Girl from Ipanema” (“La Chica de Ipanema”).

Esta canción, un himno del género bossa nova, fue compuesta en 1962 por Vinícius de Moraes y Antônio Carlos Jobim.

Interpretada por Astrud Gilberto, la canción, que originalmente se titulaba “Menina que pasa”, vendió más de cinco millones de copias en todo el mundo, estuvo en las listas Billboard durante más de 90 semanas y ganó cuatro premios Grammy, incluyendo el de Mejor Interpretación Vocal Femenina.

La manera de interpretar la bossa nova de Astrud Gilberto en canciones como “La Chica de Ipanema” o “Corcovado”, marcó el estilo para las posteriores intérpretes del género.

Nacida en Salvador de Bahía en 1940, de padre alemán y madre brasileña, Astrud Gilberto se casó en 1959 con el guitarrista João Gilberto, pionero de la bossa nova, que surgía en esa época. Separada de este, mantuvo su apellido, con el que estaba desarrollando una exitosa carrera.

Su primer álbum en solitario fue The Astrud Gilberto Album (1965), al que siguieron, entre muchos otros, The Shadow of Your Smile (1965), Look to the Rainbow (1966) y I Haven’t Got Anything Better to Do (1970).