Miembros de la UNEAC protestan contra negativa a debatir Proyecto Constitucional

MIAMI, Estados Unidos.- Varios miembros de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC) han protestado abiertamente ante la negativa de la organización a debatir el proyecto de reforma constitucional, informó 14yMedio.

La polémica lleva varias semanas, y según la publicación, el último en llegar, pero quien más abiertamente la ha explicado, es el doctor en ciencias económicas Esteban Morales, que este martes hizo pública una carta al viceministro de cultura, Fernando Rojas, para desmentir un tuit en el que el dirigente celebraba la alta participación de los trabajadores de UNEAC en una de las reuniones.

Morales le reprochó a Rojas que lo utilice como ejemplo para justificar cosas que no comparte. En su misiva, el intelectual explica que su núcleo del Partido Comunista de Cuba (PCC), el de escritores de la UNEAC, exigió debatir el proyecto de reforma como han hecho todos los trabajadores, algo que aparentemente se rechazaba desde la dirigencia, puesto que consideraban “un error político de magnitud” el hecho de no permitir la participación de toda la UNEAC.

El pasado mes de octubre se celebró una pequeña reunión en la que intervinieron algunos trabajadores, pero Morales asegura que hasta hoy no se ha realizado una en la que se convoque, como muchos esperan, a toda la organización.

“En nuestra comunicación quedó claro que estábamos inconformes con que la UNEAC no discuta el Proyecto de Constitución. Pelea en la que seguimos y seguiremos, por considerarlo un error político de magnitud incalculable. ¿Cómo es posible imaginar siquiera que la intelectualidad que agrupa la UNEAC no pueda discutir el Proyecto de Constitución? Parece una locura inconcebible, por no emitir un criterio más duro”, clama Morales.

Asimismo, anteriormente la historiadora Gladys Marel García dirigió una misiva al presidente de la organización oficialista, Miguel Barnet en la que acusaba directamente al presidente Miguel Díaz-Canel y la dirección del Partido Comunista de Cuba de dar la orden a Miguel Barnet para que no convocara a los miembros de la UNEAC. “Quien tomó esa decisión nos ha discriminado y ha violado el derecho de los colegas de la Asociación de Escritores”, denuncia la intelectual, publicó el medio.