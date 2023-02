MADRID, España.- El reconocido cantautor español Melendi, de visita en Miami para promocionar su gira “Likes y Cicatrices”, conversó con Diario Las Américas sobre su relación con Cuba, país al que se siente unido, entre otras razones, porque su abuelo paterno era cubano.

“Mi abuelo era cubano, de Camagüey, pero nunca lo conocí. Mi papá nació en Asturias y yo también, pero yo crecí en una casa indiana, allá se les llama así a las casas que se construyen iguales que las de Cuba, pero que las tenemos en el norte de España”, explicó.

Así como apuntó que sus tíos abuelos hablaban siempre de Cuba, por lo que siempre “ha estado en ese imaginario”.

El músico, que ha visitado Miami en numerosas ocasiones, dijo que la primera vez que visitó la ciudad sintió que “había una conexión especial con los cubanos” y “que le recuerda sus raíces”.

“Hay algo más grande que todos nosotros y eso es evidente. Llevo viniendo a Miami desde hace años. Y desde que pisé aquí, noté que algo pasaba con Cuba. En teoría no es tangible a los sentidos, sin embargo, es algo que está ahí”, precisó al respecto el autor de populares temas como “Tu jardín con enanitos”, “Destino o casualidad” y “Un violinista en tu tejado”.

Sobre el tema “Pan para Yolanda”, que estrenó hace algunos meses junto a la cantante cubana Aymée Nuviola y que es otro de los motivos de su viaje a Miami, expresó que es una de las canciones de las que se siente “especialmente orgulloso”.

“Esta canción es una isla porque no está dentro de ningún proyecto. Surgió hace más de seis meses cuando vine a Miami a trabajar. Tengo aquí a un productor. Mi director musical, los compositores con los que me junto y dos de mis músicos son cubanos, entonces, siempre hablamos de ciertas cosas. Y en esa reunión empezaron a salir unos versos. A raíz de esos versos tiramos del hilo y nos quedó una canción que habla, desde un punto de vista bonito, de un tema muy delicado, un punto de vista que genera emociones bonitas y es complicado”, relató.

Sobre esta colaboración Nuviola había explicado a CubaNet que recibió una llamada de Melendi invitándola a participar en el proyecto. Posteriormente le envió el boceto de la canción, que “le encantó, le conmovió desde el inicio”.

“Hacía mucho rato que yo quería hacer algo que reflejara la realidad de Cuba, pero que fuera con amor, y por eso me gustó esta canción… que habla de la realidad de Cuba con nostalgia y carga emotiva”, señaló Nuviola.

En cuanto al homenaje que hace la canción a Pablo Milanés, el cantautor español dijo a Diario Las Américas: “Tras el estreno su mánager (el de Milanés) se puso en contacto con un amigo en común y me dijo que le había gustado mucho, y me dio las gracias. Y la verdad que cuando supe la noticia del fallecimiento, sentí algo pesado adentro, porque lo admiraba como artista. (…) Nos saludábamos, éramos vecinos, vivíamos a 15 minutos el uno del otro, pero no tuve una charla con él, me hubiera encantado”.

Como parte de su gira “Likes y Cicatrices”, Melendi ofrecerá conciertos el 26 de febrero y el 9 de marzo próximos en el Miami-Dade Arena.