MIAMI, Estados Unidos. – La novela Manual de una joven cubana para el té y el porvenir*, escrita por la autora de ascendencia cubana Laura Taylor Namey, combina singularmente la riqueza cultural de la mayor de las Antillas con el encanto de la campiña inglesa.

La protagonista de la novela, Lila Reyes, es una joven de 17 años que vive en Miami y proviene de una familia de origen cubano. Después de experimentar una serie de pérdidas personales y un desengaño amoroso, Lila es enviada por sus padres a Inglaterra para pasar un tiempo con sus familiares en un pequeño pueblo de Winchester, para que pueda recuperarse emocionalmente y encontrar consuelo en un entorno muy diferente.

Así es que Lila llega a trabajar en la panadería de una tía, donde se ve inmersa en el arte del té y la repostería británica. Es aquí donde conoce a Orion Maxwell, un joven británico que trabaja como ayudante en la panadería y que se convierte en su amigo y confidente. A lo largo de la novela, Lila y Orion exploran juntos la belleza del campo inglés y la riqueza de sus respectivas culturas, mientras aprenden valiosas lecciones sobre el amor y la vida.

La novela ha sido elogiada por su capacidad para abordar temas emocionales y universales, como la pérdida y el duelo, mientras presenta un retrato auténtico y vibrante de la cultura cubana y la vida en la campiña inglesa.

En noviembre de 2020, Manual de una joven cubana para el té y el porvenir fue seleccionada por la actriz estadounidense Reese Witherspoon como parte de su club de lectura, Reese’s Book Club, lo que ha contribuido a su popularidad y éxito en todo el mundo. La novela también ha sido adquirida para su adaptación cinematográfica, con la productora ACE Entertainment a cargo del proyecto.

En última instancia, “A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow” es una lectura conmovedora y deliciosa que no solo celebra la riqueza de la cultura cubana y la vida en la campiña inglesa, sino también el poder curativo de la comida, el amor y la amistad en un mundo que a menudo parece dividido e incierto. Con personajes inolvidables y una narrativa evocadora, esta novela es una lectura obligada para aquellos que buscan una historia que inspire y entretenga.

* El título original de la novela, en inglés, es: A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow.