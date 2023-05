MIAMI, Estados Unidos. – La icónica agrupación cubana Los Van Van será la estrella principal del Carnaval de San Francisco que se celebrará del 27 al 28 de mayo en la ciudad californiana. Bajo el lema “45 años de música y movimiento”, el evento ofrecerá dos días de música, danza, gastronomía y artesanía de forma gratuita en el Distrito Cultural Latino Calle 24 de San Francisco, California.

De acuerdo con un reporte de EFE, los organizadores anunciaron que en esta 45ª edición del carnaval se homenajeará a los artistas que han moldeado esta celebración multicultural y multigeneracional.

El evento se inicia con el Gran Desfile, que mostrará la riqueza cultural de diversos países como Brasil, México, Bolivia, Colombia, Puerto Rico, Cuba, Nicaragua, Panamá, Perú, Guatemala, Chile, Haití y naciones de África Occidental.

Rodrigo Durán, director ejecutivo del Carnaval de San Francisco, destacó el importante papel que han desempeñado distintos géneros musicales en el evento: “Desde el principio, los sonidos de la música de salsa, samba, soca, mariachi, merengue, cumbia y reggae allanaron el camino para que el carnaval prosperara, y ahora los sonidos modernos se han unido a la mezcla, resonando con la generación más joven”.

Los Van Van, fundados en diciembre de 1969 por el bajista, compositor, arreglista, director, cantante y productor Juan Formell (1942-2014), se han convertido en un símbolo de la música cubana y en la primera orquesta bailable de la Isla.

Actualmente dirigidos por Samuel Formell, hijo de Juan, la agrupación ha sabido evolucionar y adaptarse al paso del tiempo, manteniendo su característico ritmo y el gusto del público, razón por la cual han sido elegidos para liderar la celebración.

La popular orquesta, llamada “El tren de la música cubana”, se ha presentado en Estados Unidos previamente, donde ha desatado controversias por su participación en programas de intercambio cultural entre La Habana y Washington.

En junio de 2019, la mítica banda celebró sus 50 años con una gira por Estados Unidos, en medio de las tensiones por el rechazo a la actuación de músicos cubanos en Florida. A pesar de cancelaciones a otros músicos y una dura batalla para que Washington pusiera fin al “intercambio cultural” con la Isla, la orquesta tocó en Miami en mayo de 2019 y también se presentó en California, Nueva York y Washington D.C.

En esa ocasión, el líder de la banda, Samuel Formell, achacó las protestas a su lejanía con la política: “Como no somos políticos tratamos de estar lo más apartados de eso, tratando de hacer nuestra música”, dijo a la agencia de noticias AP.

“Al final, no hay duda de que cuando ves un concierto de Los Van Van no se habla de política, no se habla de nada, lo que se hace es ir a bailar y a disfrutar y a olvidar un poco los problemas que cada ser humano pueda tener día a día”, agregó.

No obstante, en 2015, durante una entrevista en Miami a varios de los músicos de la banda, Roberto Hernández, conocido como “Robertón” y cantante principal de la orquesta, calificó al exilio como “un mal necesario” que le hacía daño a músicos que no tenían “nada que ver” con la política.