MIAMI, Estados Unidos. – Hasta los países del llamado primer mundo suelen tener segmentos poblacionales en los márgenes de sus grandes urbes. Lo que sucede con Cuba, sin embargo, es que el castrismo ha marginalizado a pueblos y ciudades otrora prósperos mientras que su abyecta nomenclatura se refugia en urbanizaciones exclusivas ―donde no hay apagones― que antes de 1959 pertenecieron a la laboriosa y productiva clase pudiente de la Isla.

El programa “Spotlight on Cuba”, que he coordinado para el Festival de Cine de Miami, se hace eco, precisamente, de las consecuencias perturbadoras del marginalismo en la sociedad cubana, mediante el documental En la caliente. Tales of a Reggaeton Warrior, de Fabien Pisani y el largometraje de ficción Los frikis, dirigido por Tyler Nilson y Michael Schwartz.

El primero aborda la figura de un verdadero pionero del ubicuo y controversial cultivo del género en Cuba, que se confiesa deudor de otros ritmos caribeños y de la inspiración que emana de los estratos empobrecidos y olvidados por el castrismo.

El documental relata la historia de este autotitulado “guerrero” capaz de convocar conciertos multitudinarios sin el uso de los medios de comunicación oficiales, en los que era ignorado y calificado de vulgar.

Dentro de la consabida composición sexista y erótica, consustancial al reguetón, las composiciones de Candyman, en ocasiones cercanas al rap, incursionaron en una zona conflictiva por expresar la verdad, sin edulcorar la realidad.

Por aquellos años también las figuras eminentemente comerciales del reguetón en Cuba se abrían paso y evitaban los conflictos a como diera lugar y en ocasiones hasta compartían escenario con parte de la dirigencia castrista que profesaba simpatía por el género.

Candyman no puso en práctica esa estrategia, quiso ser sincero, tal vez pensó que era intocable debido a su popularidad y cayó en el fuego cruzado de burócratas locuaces complaciendo la dirigencia a la hora de crear controversia entre la cultura y la llamada vulgaridad.

El documental muestra su derrumbe, sin alternativa posible, y cómo termina por tomar el camino del exilio en Miami, donde actualmente reside y reinventa su carrera.

En 1989, el director Jorge Luis Sánchez llamó la atención sobre un segmento totalmente marginal de la juventud cubana con su documental Un pedazo de mí. Por primera vez se mostraba públicamente el hábitat enrarecido de los llamados “frikis”, muchachos inadaptados que no encontraban lugar ni en sus respectivas familias, en las que también eran obliterados.

En 1994, el público conoce la noticia de los “frikis” que se inyectaron el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH), para poder ingresar en un sanatorio del régimen, donde podrían vivir sin las tribulaciones habituales de la Isla en lo que esperaban la muerte temprana. El documental realizado por Vladimir Ceballos se llamó Maldito sea tu nombre libertad.

En 1996 el mítico director León Ichaso incluye el capítulo de los contagiados exprofeso en su recordada película Azúcar amarga y luego en el 2011, Gerardo Chijona, retoma el tema en Boleto al paraíso, aunque se las arregla para evitar la censura castrista, matizando la terrible contingencia.

En la película de Chijona ya aparece el joven actor Héctor Medina, quien protagoniza de modo memorable Los frikis, que ahora se estrena en el Festival de Cine de Miami.

Producida en libertad, sin que los directores miren sobre sus hombros en espera del reproche oficial, esta nueva versión le hace verdadera justicia a los jóvenes incomprendidos que no quisieron ser “el hombre nuevo” y se inmolaron buscando libertad donde podrían cultivar la música rock que veneraban y trataron de ser finalmente felices.

La película Los frikis refiere uno de los capítulos más deplorables y dramáticos provocados por la infamia castrista. Aquellas víctimas de entonces eligieron un camino devastador y lamentable para hacerse valer.

En su afán de autenticidad, el reparto estelar de Los frikis encarna la inocencia y la furia en una suerte de tributo consciente a la generación perdida en el marasmo totalitario.

El Festival de Cine de Miami se celebra del 4 al 15 de abril. Entradas y programa: miamifilmfestival.com

