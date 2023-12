MADRID, España.- Este 12 de diciembre se estrena en Amazon Prime Video la esperada serie española Los Farad, en la que intervienen los cubanos Héctor Noas y Laura Ramos. Además, el guion estuvo a cargo del también cubano Alejandro Hernández, junto al español Mariano Barroso.

“¡Por fin! Se estrena Los Farad. Guion excelente de Alejandro Hernández y dirigido por el prestigioso director Mariano Barroso, el 12 de diciembre en Amazon Prime. Disfrute total!!, celebró Héctor Noas desde su cuenta en Instagram en los últimos días.

A finales del pasado año, Noas compartió imágenes en Praga, donde se encontraba rodando escenas de la serie.

“¡Y ya en Praga! Aquí culmina mi viaje con este nuevo personaje en el estupendo proyecto para Amazon Prime: Los Farad (…) Gracias por este nuevo regalo con el que cierro un año de grandes logros profesionales”, dijo el actor en esa ocasión.

Héctor Noas y Laura Ramos interpretan a una de las parejas de la historia.

El thriller de ocho capítulos Los Farad aborda un caso real relacionado con una banda dedicada al tráfico de armas en Marbella en los años 80. Oskar, un chico que sueña con montar un gimnasio, termina adentrándose en el convulso mundo de la Costa del Sol, donde conseguirá una vida lujosa gracias a los Farad, una familia que le ofrece un trabajo: el tráfico de armas.

Entre los protagonistas se encuentran los españoles Miguel Herrán (La casa de papel) y Susana Abaitua (No mires a los ojos).

Según asegura la revista Hola, “Los Farad es adictiva”. “Es posible que comiences la serie con la intención de ver un episodio, pero no podrás parar de verla a medida que avance la trama. Pero, ¿por qué engancha? En Los Farad, los conflictos principales se presentan rápido y sus respectivos giros no tardan en sucederse. La trama avanza a buen ritmo y no deja de sorprender en ningún momento”, dijo la publicación española en este sentido.

