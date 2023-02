MADRID, España.- Una parte importante de la carrera de la icónica banda británica Bee Gees, integrada por los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb, estuvo muy relacionada con la ciudad de Miami.

En los años 70, cuando el grupo estaba un poco estancado, Eric Clapton los invitó a su residencia, la famosa casa en el 461 de Ocean Boulevard en Miami.

Los Bee Gees decidieron mudarse allí y comenzar a grabar con Criteria Studios, ubicado en North Miami, Florida; lo que significaría el relanzamiento de su carrera al estrellato.

Establecidos en Miami e integrados al ritmo de la ciudad, en Criteria Studios (donde se grabaron grandes temas de la historia de la música como “Laila”, de Eric Clapton; “Hotel California”, de Eagles; el álbum Portrait of an American Family, de Marilyn Manson, entre muchos otros) los Bee Gees grabaron varios de sus grandes éxitos, como el álbum Children of the World.

Allí también grabaron algunos temas de la banda sonora del filme Saturday Night Fever, que rompió récords de éxito.

Durante su época en Miami desarrollaron un estilo disco más rítmico y llegaron a conocerse como “los reyes de la música disco”.

Sus singles “How Deep Is Your Love”, “Stayin’ Alive”, y “Night Fever” alcanzaron el número 1 en Estados Unidos y en muchos países.

Actualmente en la Purdy Avenue, de Miami Beach, existe un parque en honor a Maurice Gibb, quien murió en esa ciudad en el 2003.

Durante su carrera los Bee Gees grabaron una treintena de álbums, entre ellos Idea, Spirits Having Flown, Still Waters y This Is Where I Came In.

Ganaron varios Grammy y fueron incluidos en el Paseo de la Fama de Hollywood, el Paseo de la Fama de los Compositores y el Salón de la Fama del Rock and Roll.