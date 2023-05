MIAMI, Estados Unidos. – La coreógrafa cubana Lizt Alfonso, en una reciente entrevista concedida al medio oficialista OnCuba, compartió sus puntos de vista sobre el papel de los artistas en la sociedad y la necesidad de unir a las personas a través del arte. Alfonso enfatizó la importancia de la verdad, la libertad y el amor en la creación artística y cómo estos valores pueden influir en la sociedad y en la política.

Durante la entrevista, hizo referencia a las históricas protestas antigubernamentales de julio de 2021: “Recuerdo que cuando los sucesos de julio de 2021 escribí en mis redes ‘Cuba es madre’, y a partir de ahí desarrollé mi idea. Aquí hay espacios para todo el mundo, no puede ser que para unos sí y para otros no. Una madre acepta por igual a todos sus hijos”, aseguró.

Alfonso también lamentó la falta de reconocimiento institucional hacia su compañía. Específicamente dijo que no era “todo lo reconocida y aupada que debería por parte de las instituciones culturales”, aunque “sí por el pueblo”.

“Nosotros cumplimos 30 años de fundados y no hemos recibido felicitación de ninguna institución. Por lo tanto, ya no espero nada. Pero sigo haciendo porque ese es mi deber, es lo que amo y es lo que trato de transmitirle a los que vienen detrás”, abundó.

En otro momento, subrayó la capacidad de los artistas para transmitir mensajes importantes y conectar a las personas en todo el mundo. “Si los gobernantes en el mundo fueran inteligentes trabajarían muy unidos a los artistas, porque nosotros podemos lograr cosas que un gobierno directamente no puede solo”, agregó.

Para la coreógrafa, los artistas tienen el poder de trascender las barreras políticas y sociales, como lo demuestran sus propias experiencias actuando en la Casa Blanca y en Israel.

Alfonso sostiene que los artistas no deben ser dictados por la política, sino que deben ser movilizados por lo que es mejor para la humanidad: “que no haya guerra, que haya libertad, que haya comida para todo el mundo”.

También resaltó la importancia del amor y la verdad en el arte, señalando que si la gente se diera “un poquito más de amor, otro gallo cantaría, e incluso si el mundo estuviera gobernado por más mujeres, también”.

La coreógrafa hizo referencia a la crisis social y migratoria en Cuba, que ha afectado a su compañía de danza, y cómo aborda estos temas en su obra Habana Fénix. Alfonso compartió su experiencia personal con la separación familiar y expresó su deseo de ver cambios en el país: “si sabemos que está ocurriendo, que no estamos haciendo las cosas correctas, ¿por qué no cambiar para que esto no ocurra más?”, se preguntó.

Para Alfonso, la clave para reconstruir Cuba es la unidad y la determinación de su gente: “Solo tenemos que unirnos todos nosotros. No distraernos con cortinas de humo de ningún tipo. Enfocarnos en que en nuestras manos está hacer una Cuba mejor”.