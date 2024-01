MIAMI, Estados Unidos. – Del viernes 5 al jueves 11 de enero, el Film Forum de Nueva York presentará una retrospectiva dedicada al fallecido cineasta cubano León Ichaso centrada en cinco de sus películas: El Super, Crossover Dreams, Sugar Hill, Piñero y El cantante. La serie rinde homenaje a la visión única de Ichaso, quien supo capturar la esencia del Nueva York latino y su vibrante escena musical.

Hijo de un conocido poeta cubano y una escritora de telenovelas, León Ichaso (1948-2023) llegó a Miami como exiliado del régimen castrista a los 14 años. La familia Ichaso se asentó más tarde en Nueva York. Allí, León comenzó su carrera en una agencia publicitaria pionera para hispanohablantes en Estados Unidos, donde trabajó como escritor, productor y director de anuncios para importantes empresas, incluyendo los primeros comerciales en español de McDonald’s en Estados Unidos.

Con el deseo de convertirse en director de cine, Ichaso logró su sueño con el largometraje El Super (1979), una comedia dramática de bajo presupuesto que el Miami Herald describiría como “la película definitiva del exilio cubano”. Además de dirigir populares series de televisión como Miami Vice, Crime Story y The Equalizer, Ichaso capturó la vitalidad de su ciudad adoptiva y el entusiasmo de su explosión de música latina en películas que ayudaron a lanzar las carreras de actores como Rubén Blades, Marc Anthony, Elizabeth Peña y Benjamin Bratt.

“Nueva York es el tipo de lugar que o entiendes de inmediato o no lo soportas”, dijo una vez Ichaso al The New York Times. “Aprendí a apreciar y admirar lo que quizás algunas personas temen y no les gusta. Pero siempre me sentí cómodo en casi todos los barrios”. Esos barrios incluyen Washington Heights (El Super), el barrio de East Harlem (Crossover Dreams, El Cantante), Harlem (Sugar Hill) y el Lower East Side, conocido como Loisaida (Piñero).

Ichaso falleció en mayo pasado a los 74 años. Benjamin Bratt, uno de los actores que trabajó con él, dijo sobre Ichaso: “Había una curiosidad viva en él, un brillo en el ojo que insinuaba travesura y conocimiento, un guiño de superviviente que te decía que había ido al infierno y había regresado, y probablemente lo disfrutó. Tenía una profunda pasión por la poesía y la música, y sus películas, inspiradas en el trabajo de sus héroes Miles, Monk y Coltrane, eran puro jazz, respetuosas de la estructura compositiva, pero más vivas cuando jugaba fuera de las líneas, improvisando, desafiándote a seguirle el ritmo”.

El homenaje al cineasta cubano será posible gracias a su propia hermana, Mari Rodríguez Ichaso, y sus amigos y colegas Manuel Arce, David Tedeschi, Rudy Langlais y Benjamin Bratt, con el apoyo del Robert E. Appel Fund for Spanish and Portuguese Language Films.

