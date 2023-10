MIAMI, Estados Unidos. – La obra de teatro Las paredes oyen, escrita por Robby Ramos y puesta en escena por el director Gabriel Bonilla regresó este 6 de octubre al Westchester Cultural Arts Center de Miami.

De acuerdo con un reporte de la agencia española EFE, la obra estará en cartelera hasta finales de octubre, con “posibilidad de prórroga”.

La pieza teatral se inspiró en una grabación hecha por Ramos de algunas conversaciones que tuvo con su abuelo, Rafael Tomé, prisionero político en un “gulag tropical” durante la Crisis de los Misiles del pasado siglo.

Calificada por su creador como “inmersiva” y “conmovedora”, la obra sigue la conversación entre una carcelera en Cuba y un locutor de radio en Estados Unidos mientras “el destino de toda una familia pende de un hilo” en plena Guerra Fría.

“Lo que queremos es contar la verdad de lo que pasó, no solo a los ‘americanos’ que no saben nada de Cuba, sino también a los latinos de Estados Unidos que te hablan del Che y te dicen que era muy bueno”, destacó Ramos.

Un comunicado Museo Americano de la Diáspora Cubana, citado por EFE, señala que Las paredes oyen es también “una carta de afecto a los presos políticos cubanos” y a los emigrados de la Isla.

Estrenada con éxito en abril pasado, la obra tocó temas universales como los lazos familiares, la opresión y la justicia. El elenco de la obra está encabezado por la estelar Susana Pérez, quien se une a Héctor Medina, Ariel Texido, Dianne Garriga y Bill Schwartz.

Asimismo, el estreno supuso el debut como dramaturgo de Ramos, a quien se le ha visto como actor en las famosas series NCIS: Hawái y Orange is the New Black.

“Pasé mi niñez escuchando hablar de política, no tuve una experiencia directa de lo que se cuenta en la obra, pero sí fue algo que heredé de mi familia. Por eso le pedí a mi abuelo que me contara todo lo que pasó”, indicó Ramos.

Rafael Tomé, el abuelo del actor y dramaturgo, formó parte del Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP), nacido en el seno de la Revolución Cubana y devenido opositor. Tomé fue sentenciado a muerte, un castigo que se le conmutó por 32 años de cárcel.

Como parte de la reposición de Las paredes oyen su creador espera que “muchos jóvenes en Miami” se interesen por la puesta. “Me doy cuenta de que incluso gente que actualmente llega de Cuba no sabe lo que pasó allí por la falta de información”, afirmó Ramos.