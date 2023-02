MADRID, España.- La reconocida compositora y directora de orquesta cubana residente en Estados Unidos Tania León recibió el Premio Michael Ludwig Nemmers de Composición Musical entregado por la Escuela de Música Henry and Leigh Bienen de la Universidad Northwestern.

El premio, que incluye $100,000 y dos años de residencia en la Henry and Leigh Bienen School of Music de la Northwestern University, honra a los compositores de música clásica de logros destacados que han influido significativamente en el campo de la composición, define la propia entidad.

La primera residencia de León en el campus está prevista para el trimestre de invierno de 2024 y contará con la interpretación de su música por parte de estudiantes de Bienen School, así como sesiones de entrenamiento con conjuntos de Bienen y lecciones y seminarios con estudiantes de composición. La segunda residencia de Bienen School será durante el curso 2024-2025.

Según citó en un comunicado la Henry and Leigh Bienen School of Music de la Northwestern University, tras recibir el reconocimiento Tania León expresó: “Estoy encantada y profundamente honrada de recibir el Premio Nemmers de Música. Espero trabajar y conocer a los excelentes estudiantes, profesores y conjuntos de la Northwestern Bienen School of Music durante los próximos dos años”.

Establecido en 2003, el Premio Nemmers en Composición Musical reconoce a los compositores que muestran el más alto nivel de logro en un cuerpo de trabajo sustancial y continuo. Las nominaciones se solicitan en todo el mundo y el ganador lo determina un comité compuesto por personalidades de la comunidad musical.

Los ganadores anteriores del premio bienal incluyen a John Adams (2004), Oliver Knussen (2006), Kaija Saariaho (2008), John Luther Adams (2010), Aaron Jay Kernis (2012) Esa-Pekka Salonen (2014), Steve Reich (2016) ), Jennifer Higdon (2018) y William Bolcom (2021).

Tania León, nacida en La Habana, salió de Cuba como refugiada en 1967 y se estableció en Nueva York. En esta ciudad fundó el Teatro de Danza de Harlem e instituyó la serie de conciertos comunitarios de la Filarmónica de Brooklyn.

La cubana ha sido directora invitada en las más prestigiosas orquestas del mundo, como la Orquesta Beethovenhalle de Bonn; la Gewandhausorchester, de Leipzig; la Orquesta Santa Cecilia, de Roma; y la Orquesta Sinfónica Nacional de Sudáfrica.

Entre 1994 y 2001 fue asesora de música latinoamericana de la American Composers Orchestra. En este cargo, cofundó Sonidos de las Américas, que tenía como objetivo resaltar la contribución de América Latina a la cultura de Estados Unidos, así como alentar a las orquestas a ampliar su repertorio.

En 2010, se convirtió en la fundadora y directora artística de Composers Now, una organización con la misión de empoderar a los compositores y celebrar sus diversas voces.

En el año 2021 León recibió el Premio Pulitzer de la Música 2021 por su pieza “Stride”. En diciembre pasado recibió los honores del Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, por sus contribuciones a la cultura estadounidense. Mientras que este mismo mes trascendió que la Orquesta Filarmónica de Londres la incluyó como compositora residente.