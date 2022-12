MADRID, España.- La cantante cubana Betsy Remedios estará en la gran final de Got Talent España el próximo martes 20 de diciembre. Remedios logró su pase a la última jornada tras encantar al público y al jurado en las terceras semifinales, la pasada semana, con su interpretación de la “Reina de la Noche”, perteneciente a la ópera de Mozart La flauta mágica.

No solo pasó a la final, sino que fue la más votada de la noche por el público. “Se ha subido al escenario de Got Talent para mostrar su potente voz y deleitar”, dijo la cadena Telencinco.

Betsy deja con "la boca abierta" a Edurne con su número de ópera: "Pedazo de actuación" #GotTalentLive3 https://t.co/ECNqN47rL6 — Got Talent España (@GotTalentES) December 7, 2022

Betsy Remedios, natural de Holguín, lleva poco más de un año en Marín, una ciudad de Galicia, España; pero antes realizó una larga travesía migratoria. Antes de llegar a España recorrió Rusia, Serbia y Grecia, y estuvo en un centro de detención durante tres meses.

Al escapar de Cuba en agosto de 2021, viajó en avión a Rusia, país donde los cubanos no necesitan visado. De allí viajó a Serbia, desde donde llegó a Grecia “prácticamente caminando”.

Según relató el Diario de Pontevedra, que conversó con la artista, una vez en el país griego, tras recorrer más de 700 quilómetros, y en su intento de volar a tierra española –donde le esperaban dos viejos conocidos en Marín, también escapados de Cuba– “me pillaron hasta en cinco ocasiones, pero la última fue la peor”. Betsy Remedios acabó en un campo de refugiados, “donde las condiciones son pésimas”. Tras vivir los días más duros de su vida logró viajar a Galicia, la que también fue la tierra de sus bisabuelos.

“Fue una travesía muy dura durante esos meses desde que me fui de mi país, Cuba, donde no hay libertad de expresión. En el momento que no tienes eso, lo pierdes todo, no eres nadie”, dijo la cantante.

Remedios se graduó de Economía en Cuba con 22 años. Posteriormente comenzó a estudiar canto lírico y fue solista del Teatro Lírico Rodrigo Prats, en Holguín. Actualmente la cubana se encuentra en espera de recibir el asilo político en España.

