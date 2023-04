MADRID, España.- La artista de la plástica y modelo cubana Rachel Valdés inaugurará en la Galería La Cometa de Madrid su primera exposición individual en la capital española, titulada “Piscinas”.

Un total de 21 piezas de diversos formatos —acuarelas, dibujos digitales, fotografías… — integran la muestra, que tiene como tema central las piscinas vacías de La Habana, ciudad donde nació la joven en 1990. Acompaña la exposición una instalación sonora que reproduce el sonido de un aguacero.

Según define el sitio web Metalocus, las piezas presentes en “Piscinas” provienen de experiencias vividas por Valdés en el pasado, básicamente de la Cuba de los años 90. En las mismas hay una influencia de instalaciones abandonadas, como el centro deportivo donde dio sus primeras clases de natación.

“Me llamaba mucho la atención cómo aquel lugar, casi siempre, tenía las piscinas vacías. Aquellos agujeros de forma rectangular me parecían como edificios enterrados, enormes profundidades. Hoy los veo como una especie de monumentos al olvido, templos que invitan a la introspección y la contemplación”, precisó la artista.

Hace unos días Valdés anunció en Instagram la exposición y compartió un video firmando algunas de las piezas que la conforman.

La muestra estará abierta al público del 4 de mayo al 16 de junio de 2023.

Rachel Valdés, pareja sentimental del cantante español Alejandro Sanz, se graduó con honores en la Academia Nacional de Bellas Artes “San Alejandro” de La Habana (2006-2010). Allí impartió diferentes talleres y conferencias para los estudiantes posteriormente. Es autora de importantes proyectos de arte público, algunos de estos desarrollados en distintas Bienales de La Habana; y entre los que sobresale “Cubo Azul”, instalado en El Malecón en el año 2015.

Su obra forma parte de colecciones privadas y públicas, entre ellas, The Donald Rubin Foundation, Nueva York, The Rockefeller Brothers Foundation, New York, Pérez Museum (PAMM) Miami, y Fundación Calosa, México.