MIAMI, Estados Unidos. – La actriz cubana Judith González, cuyas actuaciones como Magdalena La Pelúa se hicieron virales hace años, habló recientemente sobre su viaje de Cuba a Miami, su carrera y su vida personal en una emotiva entrevista con CubaNet.

González describió cómo, desde joven en Ciego de Ávila, su madre la impulsaba a buscar más allá de las oportunidades locales. “Tú te tienes que ir para La Habana”, le decía su madre. Sin embargo, lo que más adelante impulsó a su familia a dejar no Ciego de Ávila, sino Cuba, fue una experiencia traumatizante con la Policía en una zona turística de la capital de la Isla.

“Fue una etapa muy difícil”, relató González, quien fue arrestada junto con su sobrino simplemente por estar en una zona turística. “Realmente, hemos pasado mucho… era como si el área fuera de los turistas y no de los cubanos”.

El viaje de González a Miami no fue directo ni fácil. Primero se trasladó a México gracias a una relación que finalmente no funcionó. “Fue muy sorprendente para mí porque todo estaba muy lindo hasta que llegué a México y me dijeron que yo no era su esposa sino que era una prima de Veracruz”, compartió la actriz, reflejando la complejidad de su situación y la difícil transición.

Una vez en Estados Unidos, lo que realmente la puso en el mapa de Miami fue su interpretación de Magdalena La Pelúa, un personaje muy cubano y lleno de humor. “De verdad que cuando amanecimos se había vuelto viral, muy viral… Me encantó esa mujer con una energía bien cubana”, explicó González.

Especialmente en esta ciudad, la actriz y comediante asegura que ha encontrado una comunidad que la recibió grandemente y donde ha sido testigo de amor y admiración por su personaje Magdalena La Pelúa.

Magdalena, un personaje que inicialmente fue parte del programa de Alexis Valdés en Mega TV, ha sido un fenómeno en la comunidad cubana en Miami. “Magdalena es Cuba. Magdalena es familia. Magdalena está en cada uno de nosotros”, declaró González. Desde trabajar con grandes figuras de la cultura cubana hasta mantenerse cercana a sus seguidores, Magdalena se ha convertido en un ícono para la comunidad cubana del sur de Florida.

Durante su entrevista con CubaNet, la actriz no solo habló sobre su carrera y su viaje a Miami, sino que también abrió su corazón acerca de su conexión con Cuba y cómo se siente acerca de su país natal. “Luego que estoy acá en los Estados Unidos y que logro ya salir de Cuba, fue que empecé a descubrir realmente la tristeza que vive el pueblo”, confesó.

La entrevista con CubaNet también estuvo llena de momentos ligeros y risas, reflejando la personalidad carismática y encantadora de González. Desde sus bromas sobre estar a dieta hasta su amor por las frutas y su tiempo en Miami, la actriz demostró por qué ha llegado a ser tan querida en su comunidad.