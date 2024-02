LA HABANA, Cuba. – La artista cubana Juana Bacallao, de 98 años, se mantiene ingresada desde el lunes en la Sala de Terapia Intermedia del Hospital “Carlos Juan Finlay”, de La Habana, debido a su delicado cuadro de salud por una infección generalizada, dijeron a CubaNet fuentes cercanas a la cantante y comediante.

“Juana no se sentía bien en la casa y fue llevada al hospital donde la ingresaron y pasó a terapia intermedia. No se alimentaba ni se hidrataba bien y no tenía en casa los recursos necesarios para los padecimientos de su avanzada edad”, dijo un funcionario del sector de la Cultura que pidió no ser identificado.

“Los médicos la están tratando con los medicamentos que lleva para combatir la infección y esperan que pueda rebasar ese difícil estado de salud que se agrava por su edad”, añadió.

“La show-woman de Cuba”, como han calificado a la célebre artista, fue ingresada de urgencia el pasado lunes debido a su precario estado de salud, según confirmó este miércoles a CubaNet una fuente de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).

La fuente indicó que la artista estaba en una situación de “abandono” por parte del Ministerio de Cultura (MINCULT).

“Al conocer la noticia de su ingreso se han movilizado en el Departamento de Atención a Personalidades del MINCULT para preocuparse por su situación”, señaló este jueves la misma fuente.

Juana Bacallao nació el 26 de mayo de 1925 en el barrio de Cayo Hueso de La Habana bajo el nombre de Neris Amelia Martínez Salazar. Gracias a su talento natural se convirtió en una famosa cantante, sobre todo por la gracia, la cubanía y la desenvoltura con que subía a los escenarios.

Durante su carrera compartió con figuras de la talla de Nat King Cole, Bola de Nieve, Celia Cruz, Meme Solís, Chano Pozo, Elena Burke, Cantinflas, Rita Montaner, Rosita Fornés, Omara Portuondo, Rafaela Carrá y Benny Moré, entre otras.

En la Isla ha trabajado con su agrupación Tiembla Tierra así como en su faceta de solista en instalaciones del circuito nocturno como el Cabaret Tropicana, el Parisien del Hotel Nacional de Cuba, el Caribe del Hotel Habana Libre, el Salón Rojo del Capri y el Sans Souci.

En 2020 recibió el Premio Nacional del Humor por sus contribuciones a este ámbito de la creación y a la cultura cubana.

Hasta el momento, los medios oficiales cubanos han hecho silencio sobre el estado de salud de la artista, a pesar de la preocupación que ha despertado entre los cubanos la noticia de su ingreso.

