MADRID, España.- El cineasta cubano Juan Pin Vilar, autor del documental La Habana de Fito, censurado por el régimen y luego exhibido en la televisión cubana sin la autorización de sus creadores, ofreció declaraciones a la agencia EFE sobre estos sucesos.

Juan Pin Vilar relató que una hora antes de la proyección del documental en la televisión cubana, lo llamó el viceministro de Cultura de Cuba, Fernando Rojas, para informarle de la emisión del programa, a pesar de que el director no le había dado permiso en una llamada telefónica previa junto con el entonces director del Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC), Ramón Samada (destituido recientemente).

“Yo le dije que tenía que consultarlo (…) Mi productor, que está en Buenos Aires, y los distribuidores (también en la capital argentina) dijeron que no (…) (Les) expliqué que eso puede interrumpir la ruta (de la cinta) en festivales (…) No obstante, ellos en su cabeza de niños chiquitos y abusadores, dijeron: ‘Vamos a ponerlo de todas maneras’”, explicó el cineasta.

Pin Vilar declaró también que las autoridades cubanas “han hecho un papelazo” y que su decisión de proyectar el documental podría llevar al país a perder mucho dinero en los tribunales (la cinta aún no cuenta con los permisos de la disquera Sony) y lamentó la censura a la que se somete al sector.

Aunque, además de la censura, lo que más le asombra es “lo mentirosos que son”. “Empiezan a crear una narrativa tratando de mezclarme a mí con la contrarrevolución, diciendo que las ideas que yo manejo en el documental coinciden con una campaña contra Cuba”. (…) Yo soy de las personas, igual que Fito, que piensa que el bloqueo (embargo económico) es un daño que existe de verdad. Hay una persecución financiera contra Cuba… pero que no haya tomates (en los agromercados) o que tres idiotas tomen esa decisión (censurar el documental) no tiene nada que ver con el bloqueo”, expresa.

El cineasta también se refirió al movimiento surgido tras la censura al documental, que pretende exigir al régimen que atienda los derechos y necesidades de los cineastas en Cuba.

“Las revoluciones se hacen para que haya libertades. Es por eso que triunfan (…) La que tú pongas. Da igual que la francesa, la mexicana, la cubana, cualquiera. Entonces, en la medida en que esas revoluciones se van convirtiendo en conservadoras, van derivando en Estados dictatoriales, porque no hay nada más dictador que lo conservador”, dijo sobre este tema.

¿Qué pasó con La Habana de Fito?

En abril de 2023 fue censurado el documental La Habana de Fito, de Juan Pin Vilar; así como El encargado, un docu-ficción de Ricardo Figueredo, y el documental Existen, de Fernando Fraguela y Yulier Rodríguez.

La noticia trascendió el día 26 de dicho mes por una publicación del grupo teatral Ciervo Encantado, cuya sede en El Vedado iba a ser el espacio para la proyección de los audiovisuales, en una programación organizada por la directora del grupo, Nelda Castillo.

“Expresamos con firmeza nuestra inconformidad con este acto de censura sin explicaciones hacia artistas cuyas obras dignifican y conforman la cultura cubana”, declaró el grupo teatral al denunciar el hecho.

Luego de que las autoridades impidieran estos estrenos sin dar explicaciones, el 11 de junio, en el programa Espectador Crítico del Canal Educativo, se exhibió el documental de Vilar, que aborda a partir de entrevistas la relación con Cuba del rockero argentino Fito Páez.

Al exhibirlo en la televisión, en una versión que no es la definitiva y en una copia de mala calidad, casi inaudible, obstaculizaron que pueda competir en festivales internacionales.

La Habana de Fito fue exhibida no solo sin el permiso de Juan Pin Vilar, y su productor, Ricardo Figueredo, sino en contra de la voluntad de ambos.

Tras estos acontecimientos, Fito Páez ha hecho declaraciones de denuncia al régimen, así como ha desmentido la imagen que el Gobierno cubano ha intentado fabricar.

“Intentar acusarme de ingenuo o presentarme como una persona manipulable habla de lo poco que me conocen. Es una falta de respeto, por otro lado. Para que quede clarísimo, aquí Juan Pin no ejerció ninguna manipulación porque yo no soy un hombre manipulable y tengo mis ideas clarísimas”, dijo en reciente entrevista con El Toque.

El músico también expresó: “Yo soy amigo del pueblo cubano, no soy amigo de ellos (el Gobierno). (…) Yo sí soy amigo del pueblo cubano. Y voy a estar allí hasta las últimas consecuencias con lo que haya que hacer”.