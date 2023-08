LA HABANA, Cuba. – El 22 de agosto de 1959 nació en Santiago de las Vegas, La Habana, Juan Carlos Croucier, quien con el tiempo se convertiría en uno de los pocos cubanos que ha hecho carrera en el panorama del rock y el metal de los años 80.

Siendo niño emigró a Estados Unidos junto a su familia. Una vez concluidos los niveles básico y medio de enseñanza en Los Ángeles, California, entró por la puerta grande a la industria de la música como bajista de la banda de hard rock Dokken, con la cual grabó los discos Back in the Streets (1979) y Breaking the Chains (1983).

En 1984 se incorporó a Ratt, agrupación de heavy metal, glam y hard rock que alcanzó un gran éxito comercial gracias a varios sencillos que se posicionaron muy bien en las listas radiales y de ventas. Durante los años que Croucier compartió con Ratt, la banda publicó sus álbumes más conocidos, comenzando por Out of the Cellar (1984), considerado el mejor de su historia, que llegó al puesto número siete en los Billboard 200 y fue tratado con benevolencia por los críticos.

Esta pegada mucho tuvo que ver con el trabajo de Croucier en la composición de los temas Lack of Communication o She wants money, que contribuyeron a las millonarias ventas del grupo, hasta lograr el triple disco de platino en 1991.

Otros buenos álbumes siguieron a la aclamada opera prima, entre ellos Invasion of your privacy (1895-86), donde Croucier aportó el clásico You’re in Love, y Detonator (1991). El cubanoamericano fue uno de los pilares del éxito masivo de Ratt, que se consagró como una de las mejores bandas de heavy metal de todos los tiempos, rompiendo charts en Estados Unidos e incluso en Asia Oriental, donde la agrupación ganó la categoría de culto.

Juan Carlos Croucier colaboró durante un breve período con la famosa banda Quiet Riot. Su carrera ha sido fructífera y actualmente continúa haciendo giras con Ratt, promocionando lanzamiento discográfico reciente, muy especial para los coleccionistas. Se trata del box set The Atlantic Years: 1984-1991, un recorrido por los mejores años de la banda, en formato de vinilo y CD.