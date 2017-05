Juan Betancourt: ‘En Cuba todo sigue igual’

MIAMI, Estados Unidos.- El modelo cubano Juan Betancourt, radicado en España, planea un viaje a su país natal este verano para recorrerlo con sus “amigos de toda la vida”, confesó en una entrevista con Vanitatis.

“Quiero hacer muchas cosas y no sé si tendré tiempo. Me gustaría ir a Ibiza, que no conozco la isla. Viajar a Cuba y volar a Miami, donde vive mi familia. Ese es mi plan, que puede variar totalmente en el último momento, dependiendo del trabajo”, detalló.

“Soy cubano y me siento cubano”, confesó Betancourt, de 27 años dedad y nacionalizado hace tres años como español.

“A Cuba voy con amigos y sin pareja (…) Tengo allí a mi gente, a mis amigos de toda la vida con los que quiero recorrer Cuba, que nunca lo he hecho”, dijo el modelo, que en Cuba tiene a varios tíos, sus abuelos paternos y su casa.

Respecto a “la aparente apertura” y la situación en Cuba tras la muerte de Fidel Castro, Juan Betancourt opina que “todo sigue igual. Con muchas carencias y con la ilusión de que haya un futuro mejor, porque es un cambio necesario”.