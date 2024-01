AREQUIPA, Perú – La historia de Jorge Negrete en Cuba es un relato fascinante de transformación, éxito y tragedia. Cuando el célebre cantante mexicano llegó por primera vez a La Habana, era prácticamente un desconocido. Su incursión en la Isla, sin embargo, marcó el comienzo de una relación especial entre el artista y el público cubano.

En sus primeras presentaciones en La Habana, Negrete, entonces un cantante lírico, no logró captar la atención del público. Su imagen y estilo no resonaron, y sus interpretaciones, incluso de rancheras, no dejaron una impresión duradera. Fue en ese momento crucial que un ingenioso empresario decidió cambiar su imagen por completo.

El cambio de vestuario a un traje de charro mexicano, completo con sombrero bordado, resultó ser la clave del éxito. La autenticidad y la conexión con sus raíces mexicanas se convirtieron en la esencia de su atractivo artístico.

Negrete, quien en sus primeros años aspiraba a ser un cantante de óperas y zarzuelas, encontró su verdadero reconocimiento en el género de las películas de charros. Éxitos cinematográficos como Me he de comer esa tuna y ¡Ay, Jalisco, no te rajes! lo catapultaron a la fama, consolidándolo como el “Charro Cantor”.

Este cambio de rumbo artístico fue respaldado por el famoso pintor José Clemente Orozco, quien le aconsejó abrazar y celebrar su mexicanidad a través de las rancheras.

En sus visitas sucesivas a La Habana, Negrete ya era una superestrella del cine mexicano. La multitud lo esperaba con entusiasmo en las calles, y se convirtió en un ícono para el público. Se retrató con Armand, el fotógrafo de las estrellas, y expresó su aprecio por la capital cubana, la ciudad que lo orientó en sus primeros pasos artísticos.

Sin embargo, la vida íntima de Jorge Negrete estuvo marcada por dos grandes aristas: su matrimonio con Gloria Marín y su relación posterior con María Félix. Su tiempo con Marín fue tumultuoso, especialmente cuando él quiso que fuera la protagonista de El peñón de las ánimas, pero le asignaron a María Félix. La rivalidad entre Marín y Félix se intensificó, y el matrimonio terminó en desengaño cuando ella le fue infiel con otro actor, Abel Salazar.

El infortunio de Jorge Negrete alcanzó su punto culminante en 1952. El cantante se encontraba en Los Ángeles para actuar en el teatro Million Dollars y sufrió una hemorragia mientras asistía a una pelea de boxeo. A pesar de los esfuerzos médicos, entró en coma y falleció el 5 de diciembre a la edad de 42 años.

En el imaginario de La Habana quedó una peculiar huella de Jorge Negrete. Una mujer que decía ser la madre de la hija del astro mexicano, llamada Georgina Negretia, vagaba por los alrededores de la CMQ y el edificio Focsa. Aunque muchos la consideraban una figura excéntrica, su historia permanece como un misterio efímero relacionado con el legendario cantante.

La muerte de Negrete conmovió a México y a toda América Latina. Adolfo Ruiz Cortines, presidente de México, envió su avión a Estados Unidos para repatriar su cuerpo, y su entierro atrajo a unas 200.000 personas. Ese día, cines y teatros cerraron en señal de duelo.

Sigue nuestro canal de WhatsApp. Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de Telegram.