MIAMI, Estados Unidos. – La popular actriz cubana Irela Bravo dijo este lunes 8 de enero que a la Isla no la ataba “nada material”, durante una entrevista concedida al presentador Alexander Otaola para su programa de YouTube El mañanero.

“A mí a Cuba no me ata nada material, porque a mí nadie me ha dado nada”, dijo la actriz, que durante los últimos años se convirtió en la cara del programa Entre tú y yo, de la Televisión Cubana. “Y lo digo con mucho orgullo”, recalcó.

Enseguida, Bravo entró en detalles y explicó la situación de vivienda que atravesó durante el llamado Período Especial. “Yo estuve como cuatro o cinco años sin techo, en el portal y en la sala de mi casa. (…) Y yo decía ¿qué hago?, ¿cómo salir de esto?, porque, además, un buen día se derrumbó una parte del techo e inmediatamente [tuvimos que proceder] a demoler, a apuntalar y a esperar. [Era] pleno Período Especial”.

Tras el derrumbe, Bravo acudió “por primera vez (…) a pedir ayuda al municipio, al Partido de Diez de Octubre”, donde la atendió un funcionario que le prometió ayuda. “Me atendió muy amablemente”, contó. “Espera y aguarda, nunca llegó nada”, agregó. Como solución, tuvo que vender su auto y costear ella los arreglos sin ayuda.

En la segunda mitad de la entrevista, Otaola interrogó a Irela sobre si Cuba demandaba un cambio de sistema, y la presentadora se limitó a decir que se necesitaba algún cambio, pero sin especificar. Añadió que existen muchos “amigos” en el mundo que defienden la Revolución cubana y el Comunismo, aunque no viven en la isla.

Bravo también evocó con nostalgia los años 70 y 80 en la isla, señalando que ella era feliz y había menos carencias. De igual modo, apuntó que la peor crisis de Cuba es la que se está viviendo en la actualidad, de ahí el éxodo

https://twitter.com/yosoyliborio/status/1744387065670766699

A finales de 2023, la actriz cubana anunció públicamente que se quedaría en Estados Unidos, cumpliendo así el deseo de su madre.

Bravo asistió al programa de La Casa de Maka y confesó que permanecería en Estados Unidos “por un largo tiempo”. La actriz también contó emocionada cómo su madre, de 94 años, le pidió que no regresara a Cuba.

“Desde el 2013 yo vengo aquí a Estados Unidos, siempre me han recibido con mucho cariño, con mucho amor, y yo siempre he regresado. Pero mi madre esta vez me dijo: ʻHija, este ciclo tienes que cerrarlo. Tú necesitas un cambio, ya tú no tienes tanto tiempo para esperanzas. Tienes que hacer que las cosas pasen”, confesó entre lágrimas la exconductora de Entre tú y yo.

La grave situación que atraviesa Cuba fue otra de las motivaciones que llevaron a la artista a cambiar de aires.

“No es un secreto para nadie la situación que está pasando Cuba, que es crítica, y todo el mundo lo sabe, no se salva nadie de eso”, sostuvo Bravo, quien insistió en que su madre le dio “la fuerza que no tenía” para dar el paso.

“Por eso hoy yo estoy aquí y di este paso. Y voy a estar un largo tiempo acá”, aseguró la actriz, que llegó a Estados Unidos hace varios meses.

En otra entrevista ofrecida al realizador cubano Ian Padrón para el programa de YouTube Derecho a réplica, la actriz ya había sido cuestionada sobre si permanecería en el país norteño. Aunque en esa ocasión no aseguró ni negó planes de quedarse a vivir en Estados Unidos, sí reconoció que su visita sería más larga de lo previsto y que no estaría en Cuba para las festividades de Navidad.

Irela Bravo posee una larga carrera en la Televisión Cubana. Además de su paso por Entre tú y yo y el humorístico Vivir del cuento, ha sido la encargada de dar voz a María Silvia en las aventuras de Elpidio Valdés.

