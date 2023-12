MADRID, España.- El compositor y cantante Humberto Jauma Peñalver nació el 17 de diciembre de 1908 en el poblado habanero de Santiago de las Vegas, donde fundó conjuntos musicales y desde temprana edad mostró sus dotes para la música.

Su coterráneo, el musicólogo Helio Orovio (1938-2008), en el libro editado en Londres en 2004 por Tumi Music Ltd, como Cuban music from A to Z (Música cubana de la A a la Z), apunta que ya a los quince años Jauma Peñalver tocaba el tres con el sexteto Sonora Santiaguera. Más tarde fue guitarrista del sexteto Mi Tienda y contrabajista del conjunto Azul Tropical.

En 1930 ─señala Orovio─ viajó a México y tocó con orquestas populares, incluida la del famoso compositor y bolerista mexicano Agustín Lara (1897-1970, autor de temas muy conocidos en Cuba como “Solamente una vez” y “María bonita”), y allá Jauma empezó una carrera de compositor alentado por Lara y por Eva Garza (1917-1966, cantante y actriz mexicano-estadounidense), lo que marcaría el inicio de una lista de piezas populares. Entre las más reconocidas se encuentran “En mi memoria”, “Ni novia ni luna”, “Qué más da”, “Solo por rencor”, “No importa corazón”, “Hay algo en ti”, “Feliz Navidad”, “Si no vuelves”, “Noche y día”, “Mi ocaso”, el mambo “Estás como mango”, el chachachá “No te quedes mirando” y la guaracha “Rumberito soy yo”.

Su creación “Si no vuelves” fue grabada con la Sonora Matancera por la cantante de boleros puertorriqueña Carmen Delia Dipiní (1927-1998), en abril de 1955.

En el sitio Santiago de las Vegas en Línea, en diciembre de 2012 Mario A. García Romero menciona otros títulos de canciones y relata que

grabó “Feliz Navidad” en agosto de 1958 con el acompañamiento de la Sonora Matancera y la inconfundible voz de Celia Cruz, a dúo con Celio González (1924-2004). Y alude a otros importantes solistas y agrupaciones que grabaron su obra como la Orquesta Aragón, Roberto Faz y su Conjunto, Orlando Vallejo y el Conjunto Casino.

“Murió en Santiago el día 22 de junio de 1971, muy enfermo de diabetes ─anota─. (…) lo vi muchas veces sentado en la puerta de su casa rasgueando su guitarra. (…) Con mucho esfuerzo, se logró poner una modesta tarja de madera y una fina lámina de bronce, en recordación del lugar donde vivió sus últimos días, en la calle 6 entre 11 y 13, por la misma acera del Ayuntamiento Municipal (…). Posteriormente se mejoró la tarja haciendo la base que queda incrustada en la pared con una gruesa lámina de bronce, también muy resistente a la lluvia, pero desdichadamente, sin saber el porqué, desapareció (…)”.

Sin embargo, sí existe una tarja, pero en la calle 6 entre 11 y 9, colocada por la Dirección Municipal de Cultura en 1992; aunque tanto la fachada de la casa como la tarja, se encuentran en mal estado.

Tarja y casa donde vivió Humberto Jauma, en Santiago de las Vegas. (Fotos: CubaNet)

