LA HABANA, Cuba.- En 2024 cumple 40 años “Halleluyah”, la más emblemática canción del cantautor, poeta y novelista canadiense Leonard Cohen (1934-2016).

“Halleluyah” y “Suzanne”, una bellísima canción de amor de su primer disco, Song of Leonard Cohen, de 1967, son las más conocidas de las canciones de Cohen. Pero Halleluyah ha sido la más versionada y trascendente.

Grabada en julio de 1984, para el álbum Various positions, el octavo disco de Leonard Cohen, hay alrededor de 300 versiones de “Hallelujah”. Ha sido interpretada, entre otros, por Bob Dylan, Jeff Buckley, Willie Nelson, Bon Jovi, Neil Diamond, Judy Collins, K.D. Lang, Jennifer Warnes, Bono, John Cale, Justin Timberlake, Nick Cave y Rufus Wainwrigth. Además, ha sido utilizada en decenas de películas, documentales y seriales de televisión.

Según Cohen, que se quejaba de que “Hallelujah” fue cantada por demasiada gente, tuvo la canción cinco años dándole vueltas en la cabeza antes de decidirse a grabarla. El tema tenía dos finales que Cohen utilizaba indistintamente en sus conciertos. Uno decía: “It’s not somebody who’s seen the ligth/ It’s a cold and it is a broken halleluyah” (“No es alguien que ha visto la luz/ Es un frío y roto aleluya”). Y el otro, que era el preferido por Dylan: “Even tough it all went wrong/ I will stand before the Lord of Song/ with nothing on my tongue but Halleluyah” (“Aunque todo salió mal/ me pararé ante el Señor de la Canción/ con nada en mi lengua/ solo aleluya”).

Cuando le preguntaban a Cohen sobre el sentido de la canción, explicaba que ante conflictos y situaciones imposibles “hay un momento en que abres la boca y los brazos y solo dices: ¡Aleluya! ¡Bendito sea su nombre!”.

El periodista Brian Appleyard, en el Sunday Times, consideró a “Halleluyah” como “un himno multipropósito ecuménico-secular”, y la revista canadiense MacLean la describió como “lo más parecido en la música pop a un texto sagrado”.

Para disgusto de Cohen, Columbia Records se negó a publicar en los Estados Unidos Various Positions. Consideraba que ese disco de Leonard Cohen, que no era un cantante de multitudes, no tenía perspectivas en el mercado norteamericano y daría pérdidas.

Various Positions no sería publicado en Estados Unidos hasta enero de 1986, cuando lo lanzó Passport Records, una pequeña disquera independiente.

