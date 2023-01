MADRID, España.- La cantautora, actriz y empresaria cubanoestadounidense Gloria Estefan expresó en reciente entrevista con EFE que considera su inclusión al Salón de la Fama de los Compositores un reconocimiento “muy especial”, sobre todo por “ser la primera mujer latina en recibir ese honor”.

Al respecto explicó que esto significa que los hispanos han hecho una contribución importante al mundo de la música en los Estados Unidos. Y se refirió al “éxito que han tenido Camila Cabello, Luis Fonsi y Bad Bunny, entre muchos”. Así como consideró que los ritmos latinos “ya son parte de la fibra de la música, no solo en Estados Unidos sino a través del mundo”.

Este panorama, recuerda, no era así en sus inicios y los de su esposo, el productor Emilio Estefan.

“Nos costó mucho a Emilio y a mí convencer a nuestra propia disquera que podíamos tener éxito con nuestro sonido”, explicó en este sentido la intérprete de reconocidos temas como “Rhythm Is Gonna Get You”, “1-2-3, Don’t Wanna Lose You”, “Get On Your Feet”, “Here We Are”, “Coming Out of the Dark”, “Bad Boy, Oye!”, y “Party Time”.

Sobre su pasión por la música relató: “Desde niña, la música le habló a mi corazón con sus melodías y letras. (…) Me sentaba a escuchar mis discos y leía los nombres de las personas que habían creado las canciones que me llenaban el corazón y me servían de catarsis y me imaginaba cómo ellos pudieron haber creado esa magia”.

“En esos momentos”, continúa la cantante de 65 años, “jamás imaginé que algún día yo tendría el privilegio de componer canciones que significarían lo mismo para otras personas y mucho menos que terminaría siendo una de las pocas compositoras que reciben el honor de ser invitadas a ser parte del Songwriter’s Hall of Fame”.

Gloria Estefan será exaltada al Salón de la Fama de los Compositores de forma oficial el 15 de junio de 2023 en el Hotel Marriott Marquis, en Nueva York.

Acompañarán a la cubana la cantante nigeriana nacionalizada británica Sade, el cantante y guitarrista británico Jeff Lynne, y cuatro artistas estadounidenses: el rapero y productor Snoop Dogg, el compositor Glen Ballard, el cantante y productor Teddy Riley, y la compositora de country Liz Rose.