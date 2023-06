MADRID, España.- La cantautora y productora cubanoestadounidense Gloria Estefan hizo historia este jueves 15 de junio al convertirse en la primera mujer latina en ingresar al Salón de la Fama de los Compositores de Estados Unidos. La ceremonia de entrega del reconocimiento se desarrolló en el Marriott Marquis Hotel en Nueva York, a donde Gloria Estefan asistió acompañada de su familia y de su esposo, el reconocido productor cubano Emilio Estefan.

Este premio “es algo increíblemente especial para mí, y quiero agradecerles a tantas personas por estar escuchando y darme la dicha de poder comunicarme a través de la música, es el regalo más lindo que pudieran darme”, dijo la cantante durante la gala.

Asimismo, señaló que “la música salvó su vida” cuando su familia fue forzada a iniciar una nueva vida, refiriéndose al exilio, cuando tenía 16 años, edad en la que emigró a los Estados Unidos. “La música fue mi terapia”, aseguró.

Estefan, con más de 40 años de carrera artística y convertida en ícono cultural para los latinos, también compartió este momento en sus redes sociales, donde recibió cientos de felicitaciones.

“¡Me alegro mucho de que mi familia pudiera estar a mi lado esta noche y de haber sido admitida junto a personas tan increíblemente talentosas!”, escribió Gloria Estefan en su cuenta de Instagram, así como mostró imágenes de la ceremonia.

En la velada la artista interpretó un popurrí de canciones en inglés. Además, junto a su nieto de 11 años cantó “Conga”, uno de los exitosos temas de la banda Miami Sound Machine, donde iniciara su carrera como vocalista principal en los años 80 del pasado siglo.

También entraron al Salón de la Fama este jueves la cantante nigeriana nacionalizada británica Sade, el cantante y guitarrista británico Jeff Lynne, y cuatro artistas estadounidense: el rapero y productor Snoop Dogg, el compositor Glen Ballard, el cantante y productor Teddy Riley, y la compositora de country Liz Rose.

Gloria Estefan marcó una época en la música durante las décadas de los ochenta y noventa del pasado siglo, siendo una de las primeras artistas latinas en insertarse en el mercado estadounidense y en ubicar sus canciones en las grandes listas de éxitos a nivel mundial.

“Rhythm Is Gonna Get You”, “1-2-3”, “Don’t Wanna Lose You”, “Get On Your Feet”, “Here We Are”, “Coming Out of the Dark”, “Bad Boy”, “Oye!”, y “Party Time”, son algunos de sus éxitos.

Entre sus más recientes trabajos se encuentra haber lanzado el pasado año el álbum navideño Estefan Family Christmas. También en 2022 grabó “Gonna Be You” para la película 80 for Brady.