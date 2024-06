MIAMI, Estados Unidos. – La cantante y compositora francesa Françoise Hardy, conocida por su voz melancólica y su contribución al pop francés de los años 60, falleció el pasado martes 11 de junio a los 80 años, después de una larga batalla contra el cáncer. Su muerte marca el fin de una era para la música francesa y deja un legado profundo tanto en la música como en la moda.

Nacida el 17 de enero de 1944 en París, Hardy comenzó su carrera musical en los años 60. Rápidamente, se convirtió en una figura central del movimiento yé-yé. Su primer éxito, Tous les garçons et les filles (Todos los chicos y las chicas, en español), lanzado en 1962, la catapultó a la fama y la estableció como una voz distintiva en la música pop de la época. Con su estilo único y su timbre de voz inconfundible, Hardy no solo conquistó los corazones de Francia, sino también los de muchos otros países.

A lo largo de su carrera, la cantautora lanzó 27 álbumes de estudio, con canciones en francés, inglés, alemán y español, y colaboró con una variedad de artistas de renombre. En 1963, representó a Mónaco en el Festival de la Canción de Eurovisión con la canción L’amour s’en va. En una entrevista con RTL, Hardy expresó: “La música siempre ha sido mi refugio, mi manera de expresarme y conectar con el mundo”.

Hardy también fue una musa para varios diseñadores de moda, incluidos André Courrèges, Yves Saint Laurent y Paco Rabanne. Su estilo elegante y sofisticado la convirtió en un ícono de moda de la época, y su influencia en este ámbito sigue siendo notable.

En su vida personal, Hardy se casó con el también cantante y compositor Jacques Dutronc en 1981, y juntos tuvieron un hijo, Thomas Dutronc, quien también es músico. A pesar de su éxito y fama, Hardy era conocida por su naturaleza tímida y su aversión a la vida de celebridad. En su autobiografía Le désespoir des singes… et autres bagatelles (La desesperación de los monos… y otras bagatelas, en español), Hardy reveló sus luchas con la ansiedad y la inseguridad, atribuyendo parte de su temperamento ansioso a las difíciles circunstancias de su infancia.

En 2018, la cantante anunció que su salud se había deteriorado debido a los efectos de la terapia contra el cáncer, y que ya no podría cantar. En una entrevista conmovedora, declaró: “He llegado a mis límites tanto artística como físicamente. No quiero escribir más letras, no quiero cantar. Hay un momento en que uno debe saber cuándo detenerse”.

A pesar de su retirada de la música, su legado continuó influyendo a nuevas generaciones de artistas y fanáticos.

La noticia de su muerte esta semana generó una ola de homenajes en todo el mundo. La Académie Française, que en 2006 le otorgó la “Grande médaille de la chanson française” en reconocimiento a su carrera, emitió un comunicado que destaca su contribución invaluable a la música y la cultura francesas. “Françoise Hardy seguirá siendo una figura icónica y una fuente de inspiración para muchos”, declaró la institución.

Su discografía incluye canciones que han resistido el paso del tiempo, como Le temps de l’amour, Comment te dire adieu y La question. Cada uno de estos temas refleja su habilidad para capturar emociones complejas y transmitirlas con una sensibilidad única. En una de sus últimas entrevistas, Hardy reflexionó sobre su carrera y su impacto: “Siempre he querido que mi música toque el alma de las personas, que les haga sentir algo verdadero y profundo”.

