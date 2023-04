Ciudad de México, México.- Su primera actuación fue en un programa que se llamó “La hora de las brujas”, que dirigió Manolito Gómez. Pero lo que verdaderamente le dio popularidad fue su actuación en “Una novia para David”,con la dirección de Orlando Rojas y el guion de Senel Paz. Era el año 1985 y Francisco Gattorno iniciaba una carrera llena de éxitos.

Luego llegaron otras películas y series televisas de gran popularidad como “Hoy es siempre todavía” y “Shiralad”. Sin embargo lo que le abrió puertas a nivel internacional fue su participación en “Fresa y Chocolate”, la única película cubana nominada a los Oscar. Después de este éxito el joven actor se mudó a México y comenzó a audicionar en las telenovelas.

Los éxitos del intérprete llegaban a la isla en formato de VHS. Sus protagónicos en “Laberintos de pasión”, “Amantes del desierto”, “La Dueña”, entre otros eran vistos en los hogares cubanos que accedían a las telenovelas en los bancos clandestinos de alquiler. Aunque Gattorno se había ido de Cuba, la audiencia nacional se mantenía al tanto de su trayectoria y cómo se colaba en las grandes producciones de telenovelas. Aunque actualmente sus protagónicos no son tan asiduos como a inicios de los años 2000, Francisco no ha dejado de actuar.

En conversación con Cubita Now, el actor de 58 años contó sobre sus proyectos actuales y cómo ve el país en el que nació

“Estuve más activo antes de la pandemia, cuando hice una obra de teatro en Nueva York, ‘Doña Flor y sus dos maridos’, que estuvo en el Repertorio Español durante 12 años; y una película en Panamá. Pero sin actuar he estado solo tres o cuatro meses que me he tomado para mí. Antes estaba casi únicamente en telenovelas porque se grababa en mucho más tiempo. Recuerdo que ‘La dueña’ se hizo en un año y dos meses, y actualmente se realizan normalmente en cuatro o cinco meses. Y el próximo 12 de abril se estrenará en Providence, Nueva York, ‘Jardín de otoño’, una comedia con la que por primera vez estaré dirigiendo en las tablas y con la que se inaugurará el teatro ECAS”, explicó el actor a la periodista Katherine Felipe.

Gattorno adelantó que estará filmando en México una telenovela del 17 al 21 de abril, que se llama “Amores que engañan”. Igualmente, se mantiene haciendo teatro y pequeñas apariciones en televisión.

Sobre lo que más le duele de Cuba cuando regresa, el artista respondió: “Yo he tenido que ir porque tengo a mi madre y familiares allá que no pueden salir ya de Cuba por cuestiones de salud y lo que me entristece es que siento que Cuba se ha quedado en el pasado. Ir a Cuba es como viajar en la máquina del tiempo a los años 60. Se está cayendo todo allá. La cara de la gente, la manera de sobrevivir, la escasez, la miseria espiritual que se empieza sentir ahí en la gente, es lo que más me duele de Cuba. Creo que es un país que merece un cambio definitivo, que el mundo se abra Cuba y que Cuba se abra al mundo. Estamos viviendo una etapa en la que cada vez se ve más lejano que en Cuba pueda haber un cambio de pensamiento, libertad de expresión, un apoyo a los artistas, a la gente, como en esa de Cuba de los años 50 donde había un boom literario, con escritores como Reinaldo Arenas y Virgilio (Piñera), o todo lo que fue ‘Lunes de Revolución’, que hubiera un intercambio con el mundo cultural. Cuba se ha ido cerrando cada vez más. Es un país encerrado en el tiempo”.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.