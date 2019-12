Finaliza con éxito XI Festival Vista de Miami

SANTIAGO, Cuba. – Este fin de semana transcurrió el XI Festival Vista de Arte y Literatura Vista de Miami. El Museo Americano de la Diáspora Cubana fue sede de este evento, patrocinado por el Instituto La Rosa Blanca (The White Rose Institute), Foundation for Human Rights in Cuba, Fundación Rescate Jurídico, American Museum of the Cuban Diaspora, El Dorado Furniture y Vista Larga Foundation. Tuvo entre sus propósitos solidarizarse con los activistas, artistas y escritores en Cuba que sufren constante represión a manos del régimen castrista.

El festival acogió paneles, exposiciones de libros, música, humor, documentales, y otras iniciativas. La introducción estuvo a cargo de Mara Tekach, Encargada de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Cuba, quien ha sido muy solidaria en el acompañamiento de religiosos, periodistas y opositores de la isla. Tekach aprovechó el espacio para reiterar el compromiso del gobierno estadounidense con la defensa de los derechos y las libertades en Cuba.

La jornada del sábado arrancó con La intervención de Cuba en Venezuela, libro de Maria Werlau directora de Archivo Cuba, que estuvo a cargo del escritor y político cubano Carlos Alberto Montaner. “De obligada consulta para quienes quieran entender la forma en la que el sistema cubano ha expandido e introducido sus tentáculos en Venezuela.”

Igualmente la activista pro derechos humanos Yoaxis Marcheco presentó su libro Armado hasta en el nombre y el apellido durante el panel La obra y sus circunstancias, moderado por el pastor Mario Félix Lleonart, en el cual tuvieron lugar otras presentaciones. Tal es el caso de la ensayista, crítica y narradora cubana Ivette Fuentes de la Paz con un libro en el que la poesía interpreta la danza y viceversa. La escritora Loly Triana fue su presentadora.

Para Yoaxis Marcheco, Armado hasta en el nombre y el apellido, basado en una entrevista realizada al escritor y periodista cubano Armando de Armas, es un libro atrevido, al decir del editor, que no dejará indiferente a nadie. “Me siento satisfecha porque mi entrevistado estuvo tan locuaz y apasionado como en el libro”, dijo Marcheco a CubaNet. Dentro de los puntos más relevantes que la autora puntualizó con Armando de Armas durante la entrevista en el Festival no faltaron las próximas elecciones en Estados Unidos, y Donald Trump y las sanciones al régimen cubano. Esta es la segunda obra de la activista y escritora, el primero titulado Isla Interior fue realizado antes de tener que exiliarse, cuando vivía en Cuba bajo acoso y percusión política.

Con la presentación del libro Cubazuela: crónica de una intervención cubana inició este domingo la segunda jornada del Festival, publicado por Foundation for Human Rights in Cuba. Cultura Independiente y el Decreto 349 fue el nombre del último pero no menos importante panel. En este espacio debieron participar el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea, el rapero Osvaldo Navarro, la activista pro derechos humanos Nancy Alfaya junto a su esposo, el escritor Jorge Olivera, regulados por el régimen cubano y por lo tanto impedidos arbitrariamente de participar en el evento.

Osvaldo Navarro fue detenido este jueves en La Habana por la Seguridad del Estado para impedirle participar en esta edición. En el caso de José Gabriel Barrenechea, fue impedido por funcionarios de inmigración tomar su vuelo cuando chequeaba su boleto en el Aeropuerto Internacional José Martí, de La Habana. El narrador y ensayista tenía previsto presentar su libro de relatos Tubullar Bells, según confirmaron los organizadores del Festival.

El panel inició con un video de Alfaya y Olivera. Ambos dijeron a CubaNet que “consideran muy importante este espacio para visibilizar el trabajo de escritores, artistas y periodistas marginados por razones políticas e ideológicas dentro de Cuba.” Para el exprisionero de la Primavera Negra, el Festival Vista de Miami constituye sin dudas una plataforma para denunciar los abusos del régimen contra quienes defienden la libertad creativa. Agradeció a los involucrados, especialmente a Amando Añel e Idabell Rosales. También dejó claro que pese al hostigamiento seguirán desde Cuba promoviendo el arte y la literatura de manera libre sin pensar en los peligros que acechan.

En representación de estos actores de la sociedad civil independiente y del exilio estuvo presente en el panel Cultura Independiente y el Decreto 349, junto a otros colegas, la artista y activista Ana Olema.

Para Olema otra vez, el Festival Vista superó las expectativas, sobre todo el panel relacionado con el decreto 349. “Fue muy triste porque no pudieron estar presentes las personas de Cuba invitadas, pero una vez más levantamos la voz por ellos”.

Según la activista, el arte y la cultura son herramientas que contribuyen al proceso de cambio de sistema en Cuba. “Es también una demostración de cómo desde el exilio mantenemos este espacio de resistencia y resilencia, de poder adaptarnos y contribuir a la recuperación de nación.”

“Levantamos la voz por todos los regulados y presos políticos, pero en especial por José Daniel Ferrer, líder de UNPACU y sus tres compañeros encarcelados junto a él.” Precisamente una de las obras presentadas fue la novela Tinieblas de soledad de Rolando Ferrer, donde se describió “la crueldad del sistema judicial del castrismo, como miente y hace fraude, yendo incluso en contra de sus propias leyes.”

Entre los reconocimientos otorgados se encuentra el premio Dulce María Loynaz en la modalidad Cuba, que lo obtuvo el escritor cubano José Alberto Velázquez. Además, la escritora Rebeca Esther Ulloa también entregó el premio independiente de literatura Gastón Baquero al escritor Félix Luis Viera. De igual forma se realizó un sorteo humanitario con el objetivo de que reciba apoyo económico el periodista y abogado Roberto de Jesús Quiñones Haces, encarcelado injustamente y condenado a un año de cárcel por la dictadura cubana.