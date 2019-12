Félix Luis Viera gana Premio Nacional de Literatura Independiente “Gastón Baquero”

MIAMI, Estados Unidos. – El pasado sábado 14 de diciembre, en la XI edición del Festival Vista en Miami celebrada en el American Museum of the Cuban Diaspora, el poeta y narrador cubano Félix Luis Viera recibió el Premio Nacional de Literatura Independiente de Cuba Gastón Baquero, en su quinta edición.

Este premio es patrocinado por el Instituto la Rosa Blanca y el proyecto Puente a la Vista y sus amigos, y estuvo dotado de $1000 dólares. Había sido entregado en anteriores ediciones a los escritores Jorge Olivera, Manuel Díaz Martínez, Rafael Alcides, María Elena Cruz Varela, Ángel Santiesteban, Ángel Cuadra y Rafael Almanza.

En uno de los paneles más concurridos del evento, Área de Premiación, la presidente de Vista Larga Foundation, Idabell Rosales, entregó la placa acreditativa a Viera, quien agradeció a los presentes. Rebeca Esther Ulloa, una de los nueve miembros del jurado, también obsequió al ganador una caricatura de Arístides, el célebre artista plástico exiliado en Miami.

“Viera es un caso raro en la literatura: gran poeta y gran narrador. Hay muchos poetas también narradores y narradores que escriben poesía, pero no abundan los que sobresalen en ambos géneros y a un mismo nivel. Yo no me atrevería a afirmar que Viera es mejor narrador que poeta, ni lo contrario. Y en los dos géneros tiene libros que por sí solos le bastan para merecer este Premio Nacional”, declaró de cara a la premiación el escritor José Hugo Fernández.

“La selección de Félix Luis Viera es una gran decisión que no desmerece ante ninguno de los otros valiosos candidatos”, aseguró desde México el académico cubano Alejandro González Acosta.

El Consejo Asesor de nueve jurados, compuesto en esta edición del premio por Rebeca Ulloa, Odalys Interián, Rafael Almanza, Reinaldo García Ramos, Alejandro González Acosta, Luis Pérez de Castro, José Alberto Velázquez, José Hugo Fernández y Armando Añel, había votado como finalistas a los escritores Félix Luis Viera, Liliam Moro, Rafael Vilches, Francis Sánchez y Amir Valle.