Fallece Gloria Fajardo, madre de la cantante Gloria Estefan

Esta noche a las 8:19 pm perdimos a mi queridísima madre, la inigualable, Gloria Fajardo. Se fue llena de paz y rodeada de sus hijas, nietos, yernos, sobrina, las tres muchachas que la cuidaban con tanto cariño, familiares y sus amigas más cercanas, muy especialmente las dos bellas señoras que la acompañan a cada lado en esta foto, Carmen Corpion y Clara Bris. Ellas eran parte integral de su pandilla y la acompañaron no sólo a través de su vida sino hasta su último respiro. Yo sé que fue exactamente como ella quería partir de este mundo, rodeada de amor y de las personas que representaban a tantos que fueron especiales en su vida. También se que escogió las 8:19 como el momento preciso para partir porque su querida madre, mi Abuela Consuelo murió hace 32 años el 8/19 y quería dejarnos claro que se iba muy bien acompañada de mi abuela y nuestro querido padre, José Manuel. La extrañare cada momento de cada día y le doy gracias por haber sido una increíble madre, mujer y modelo a seguir para tantas personas. Gracias por todo el amor que enviaron y por las oraciones y los mensajes que llenaron nuestros corazones y nos acompañaron en este momento tan difícil. Quiero que sepan que le deje saber en a cada momento, de todo el amor y la luz que le estaban enviando y ella aprecio y absorbió cada uno de esos bellos sentimientos. Gracias por arroparnos en sus corazones y por tiernamente llevarnos de la mano. 💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙💙

A post shared by Gloria Estefan (@gloriaestefan) on Jun 13, 2017 at 9:32pm PDT