MIAMI, Estados Unidos. – El cineasta cubanoamericano Sergio Giral falleció esta madrugada a los 87 años en su hogar, en Miami, confirmó su pareja, Armando Dorrego, a Diario Las Américas.

“Sergio Giral murió esta madrugada a las 4:00 a.m. en Miami, donde vivió por mucho tiempo. Aunque afrontaba un problema de salud, su muerte fue repentina”, precisó Dorrego vía telefónica al citado medio.

Giral nació el 2 de enero de 1937 en La Habana, de padre cubano y madre estadounidense. No obstante, de acuerdo con la web IMDb, se crió en Nueva York hasta que regresó a la Isla en 1960.

Comenzó a trabajar para el Instituto Cubano del Arte e Industria Cinematográficos (ICAIC) en 1961. A partir de entonces, se desempeñó como asistente de dirección, director de edición y director, rol en el que realizó numerosos cortometrajes, documentales y filmes de larga duración.

“Debuta en la ficción en 1964 con el corto La jaula, dramatización de un caso real de esquizofrenia. Su entrada al largometraje tiene lugar 10 años después con El otro Francisco, que se inspira en la novela cubana antiesclavista escrita por Anselmo Suárez y Romero. Con esta cinta inicia sus repetidas incursiones por la historia de la esclavitud en Cuba, que abarca largometrajes de ficción como Rancheador (1977), Maluala (1979), hasta Plácido, en 1986″, indica el Portal del Cine y el Audiovisual Latinoamericano y Caribeño.

“Con más de 30 años de experiencia como director de cine y guionista, Giral dedicó la mayoría de sus películas a reconocer la historia y cultura afrocubana y caribeña. Su famosa trilogía que representa consideraciones históricas sobre la esclavitud del siglo XIX en Cuba y el Caribe ha logrado numerosos premios y reconocimientos en todo el mundo”, subraya IMDb.

Giral regresó a Estados Unidos en 1991, a inicios de la crisis económica conocida eufemísticamente como “Período Especial”. En este país funda la productora Giralmedia, gracias a la cual realizó documentales como The Broken Image (1995), Chronicle of an Ordinance (2000) y The Way of the Orishas (2004), entre otros.

Sobre el impacto de su doble nacionalidad, cubana y estadounidense, en su obra, declaró al programa “Conversando con Cervantes”: “En mi formación está presente la cultura cubana, yo soy cubano. Pero también está presenta la cultura norteamericana; es decir, conozco los códigos y también son parte míos… Todo eso, después, se revienta en la obra”.

“[Sergio Giral] fue mi gran amigo, mi gran compañero y mi gran artista. Trabajamos juntos, hicimos una obra juntos. Ha dejado muchas cosas bellas y un legado étnico social”, aseguró Dorrego a Diario Las Américas.

De acuerdo con Dorrego, el cuerpo de Giral será cremado y no se realizará ningún acto fúnebre, respetando la propia voluntad del cineasta.

