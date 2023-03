MADRID, España.- La cubana Ana de Armas deslumbró la noche de este domingo durante la gala de los Premios Óscar 2023, en el Dolby Theatre de Los Ángeles. Aunque la joven no logró alzarse con la estatuilla, ha sido motivo de comentarios en numerosos medios, que han resaltado que sea la primera cubana nominada al prestigioso premio que entrega cada año la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas.

“Ana de Armas fue una de las actrices que más miradas recibió en cuanto pisó la alfombra de los Oscar. La intérprete, que postulaba al premio a Mejor Actriz Protagonista por su trabajo en Blonde, donde borda a Marilyn Monroe, acudió a la ceremonia con un imponente vestido color blanco roto cubierto de pedrería”, reseñó Cadena Dial.

Mientras que la revista Vanitatis apuntó: “Un vestido hecho a medida y firmado por Louis Vuitton, que recordaba y mucho al que lució Marilyn mientras cantaba el cumpleaños feliz a Kennedy, uno de los momentos más míticos de la actriz, sin contar sus interpretaciones”.

Poco antes de la ceremonia, De Armas declaró a la prensa: “Es una lástima que Marilyn nunca tuviera el reconocimiento. Pero yo estoy muy orgullosa de poder interpretar su vida desde un punto de vista más íntimo y más humano. Si este es el reconocimiento, bienvenido sea”.

Unos días antes de la entrega de los premios, había dicho a la revista People sobre su nominación a los Óscar: “Esto es un poco una alegría y un orgullo compartido. Pienso mucho en todas las personas que me han escrito, que están tan felices, que han celebrado conmigo. Pienso en mi papá que ya no está y lo feliz y orgulloso que habría estado de saber esta noticia. Pienso en toda la gente, en todos los cubanos, en todos los que han seguido mi carrera y son mis amigos, los que me empujaron a irme de Cuba y luego a irme de España y salir adelante. Pienso en todo eso, es como una combinación de mucha alegría y de una satisfacción personal enorme por todo el trabajo y el esfuerzo que se ha reconocido”.

Precisamente esta revista incluyó a la actriz en su listado de las mujeres más poderosas de 2023.

Gracias a su actuación en Blonde, Ana de Armas competía por el Óscar en la categoría de Mejor Actriz Protagónica con Andrea Riseborough (To Leslie), Michelle Yeoh (Todo a la vez en todas partes), Michelle Williams (Los Fabelman) y Cate Blanchett (TÁR). El galardón fue para la malaya Michelle Yeoh.

Ana de Armas hizo su debut en Hollywood en 2015, con una actuación en Knock Knock. Posteriormente participó en Blade Runner 2049, secuela de la icónica cinta de ciencia ficción Blade Runner. Por su interpretación en Puñales por la espalda obtuvo su primera nominación a los Globo de Oro. En el pasado año además de Blonde estrenó Aguas profundas yEl agente invisible.