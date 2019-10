“Estoy en zona”, advierte el artista urbano Yulier P

LA HABANA, Cuba.- A partir de este sábado el arte expresionista del artista urbano Yulier P reaparecerá donde menos se le espera, en una de las galerías de la Fábrica de Arte Cubano (FAC). “Estoy en zona” es el título de la exposición personal, que inaugura un espacio para el arte urbano dentro del conocido centro cultural.

Tras el impás en la creación de su obra, cargada de críticas sociales, el artista camagüeyano declaró a CubaNet continuar pintando comprometido con la libre expresión de las imágenes que inundaron la ciudad y expresaron, en un momento, su tormento en espacios de derrumbes y solares yermos.

“Desde que comencé a contar en las calles la realidad que vivimos saltaron las molestias oficiales con mi discurso. No dudaron en quitarme la galería y echarme de las calles mediante la represión”, relata Yulier.

La obra presentada en esta exposición personal forma parte del reinvento artístico de Yulier P, cuando quedó fuera de juego debido a la censura. Los trozos de escombros dibujados con los reconocidos rostros creados por el artista, y que conformaron la serie “Regalos”, están integrados en la actual exposición compuesta por murales, intervenciones en la pared, pinturas y esculturas. Todas hablan al público sobre el mismo tema: la realidad.

Las piezas que se muestran en la galería muestran la evolución del pintor que, aunque no varía los semblantes de espanto o tristeza en los espectros que dibuja, ahora lleva explícito el mensaje, reforzado por la variación cromática en sus recientes creaciones.

Así es que veremos un Santa Claus feliz, vestido de verde olivo, atravesado por un clavo de línea de ferrocarril que lo incrusta sobre un madero en la pared.

En un país dominado por el surrealismo, lo real resulta arriesgado. Es en esta línea audaz por donde camina el artista.

“Ahora mismo en Cuba hay demasiado miedo, momentos tensos nuevamente, porque pasamos de una tensión a otra como si camináramos encima de un cable de alto voltaje. Es esto lo que quiero que el público lea en las obras (…) En esta nueva etapa hay un mensaje implícito, que es el del artista herido por la censura, que intenta convertirse en inquisidor por el daño espiritual y material que le han hecho a su obra, y a mi como persona”.

Considerado como un artista antisistema, Yulier insiste en que su obra no esta en contra de nadie.

“Lo que hago está a favor de la gente que se identifica con mi trabajo”, señala el pintor iniciado en el arte urbano.

Que el regreso de este artista urbano sea en una galería puede suponer el retiro de las calles. Al respecto, y sobre el futuro próximo de su carrera Yulier nos dijo:

“Nunca me interesaron las galerías, pero no me negaré a ocupar un espacio en ellas como parte de la ciudad que me ayuda a exponer mi obra (…) Tengo muchos proyectos nuevos que he comenzado para tratar de hacer cosas creativas, con mucha fuerza, corazón y sentimiento; con tremendos deseos de hacer arte en las calles”.