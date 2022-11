MADRID, España.- La exposición “You Know Who You Are”, con obras de más de un centenar de artistas cubanos, se exhibirá en la galería Espacio 23 durante la Semana del Arte de Miami.

“Más que un recorrido histórico por la historia del arte cubano, la exposición temática reúne a más de 100 artistas (tanto de la diáspora como radicados en la Isla) de diferentes generaciones que comparten experiencias colectivas pero que adoptan un enfoque muy personal de su práctica”, precisa Espacio 23 en su sitio web.

Así como señala que “la historia fragmentada del arte cubano ha estado sujeta a lecturas políticas, a la dicotomía de adentro y afuera, la isla y su diáspora; ha estado marcada por la omisión intencional, por el olvido histórico de talentosos artistas cuyo exilio forzoso o voluntario los sustrajo del continuum histórico de la nación”, y esta muestra “se centra en el viaje personal de cada artista para encontrar su lugar”.

De igual modo apunta que en “You Know Who You Are”, algunos artistas revisan el pasado y el presente de Cuba cuestionando la historia, deconstruyendo jerarquías, reflexionando sobre las nociones de representación, raza, género, diversidad y derechos humanos, mientras que otros reclaman una conexión con la Isla al hacer referencia a su fisicalidad o su lugar en la memoria colectiva.

Según precisó a la agencia EFE Anelys Álvarez, una de las curadoras, la exhibición, que “alberga parte de la valiosa colección de arte del empresario cubano-estadounidense Jorge Pérez”, se expone en seis salas de Espacio 23, e “indaga en la historia y trayectoria individual y vital de jóvenes creadores y de figuras de la vanguardia del siglo XX”.

La muestra incluye obras de Wifredo Lam, Antonia Eiriz, Luis Manuel Otero Alcántara, José Yaque, Iván Perera, Reynier Leyva Novo, William Osorio, José Ángel Toirac, Luis Cruz Azaceta y José María Mijares, entre muchos otros. Además, incluye una performance de la artivista Tania Bruguera.

La muestra quedará inaugurada a finales de noviembre y será de acceso gratuito.

