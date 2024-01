MIAMI, Estados Unidos. – La escritora cubana Grethel Delgado, en una reciente entrevista con el medio argentino Infobae, habló sobre cómo su experiencia de vida se refleja en su primera novela, No me hablen de Cuba.

Delgado, nacida en La Habana en 1987 y actualmente en Miami, se licenció en Dramaturgia por el Instituto Superior de Arte (ISA) y completó un máster en Periodismo en la Universidad Internacional de Florida (FIU).

En No me hablen de Cuba, Delgado narra la historia de una joven que deja la Isla para vivir en Miami y luego regresa a La Habana para enfrentarse a la muerte de su tío y a los fantasmas de su pasado.

La novela, según la escritora, es un reflejo de su propio exilio: “Imaginé cómo sería esa yo en el exilio, que después de muchos años regresa a Cuba. Imaginé otro regreso, poco más doloroso, y después lo curioso es que me ocurrió”.

“¿Qué sentido tiene la patria si mis raíces están muertas, cortadas de tajo desde que me fui? ¿Qué es la patria?”, se pregunta la narradora de su novela, y Delgado reflexiona sobre su propia relación con la Isla: “Para mí Cuba es como una tumba, una referencia. Algo que está ahí, que también me preocupa, pero no pienso regresar hasta tanto no cambien las cosas”.

La escritora también habla sobre la difícil decisión de pedir asilo en Estados Unidos: “Cuando ya estaba aquí en Miami dije ‘me voy a quedar aquí’. Pero me di un saltito a Cuba a ver a mis padres y fue el arrepentimiento más grande. No por ver a mis padres, sino por ir a Cuba”.

Su formación como dramaturga y periodista se refleja en su habilidad para contar historias que no solo entretienen, sino que también denuncian y reflexionan sobre la realidad cubana. Delgado recuerda su educación en Cuba, marcada por “consignas panfletarias” y un entorno que limitaba la libertad de expresión: “Uno no podía decir lo que pensaba, justo en una facultad de arte donde te invitaban a pensar libremente y a crear”.

No me hablen de Cuba no es solo una novela sobre el exilio físico, sino también sobre el exilio interno, la pérdida de la identidad y la búsqueda de un nuevo sentido de pertenencia.

“Escribí esta novela fuera de Cuba”, contó la narradora. “Después regresé y, antes de salir definitivamente, escribí imaginando cómo sería la Grethel que se va al exilio. El libro tiene mucho de autobiográfico. De hecho, en algunas cuestiones que ni siquiera me atrevería a decir que eso me pasó. Fui como robando pedacitos de historias ajenas para construir esta ficción que tiene mucho de mí. La novela se convirtió en una manera de exorcizar todo lo que sentía, toda mi relación con Cuba, a donde no quiero regresar”.

En su obra, la escritora también aborda la relación entre la literatura y la política en Cuba, criticando la censura y la manipulación de la cultura por el régimen. Habla de cómo en Cuba se queman libros y se censuran obras literarias: “Lo que no le gusta al régimen, lo elimina”.

