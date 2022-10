MADRID, España.- La escritora cubana Katherine Bisquet Rodríguez recibió el premio Ciudad de Alcalá en la modalidad de Poesía, por su obra “Esquizopatria”.

Durante la ceremonia de entrega del premio, desarrollada este fin de semana en el Teatro Salón Cervantes, en Alcalá de Henares, explicó que “estos poemas nacieron dentro de un proceso de existencia cultural contra la violencia de Estado en Cuba”.

“Este poemario son mis amigos presos, mi derecho a regresar, el derecho a regresar de todos los cubanos desterrados, es el pueblo de Cuba en la calle pidiendo libertad. Pero es también la materia de lo que subyace, las cosas que no vemos, de lo que nos ocultamos a nosotros mismos, de lo que existe, aunque no lo percibamos”, agregó la activista frente al público presente.

Desde sus redes sociales declaró: “Hoy he recibido el premio de poesía de la ciudad de Alcalá de Henares. No sé ni qué siento. Pero no es alegría plena. Solo podré tener esa alegría cuando vea a mi gente libre. Fue realmente emocionante compartir escenario con Joaquín Sabina, quien fue merecedor del premio de las artes y las letras de la ciudad cervantina. Pero fue más emocionante ver a mis amigos a unos pocos metros de mí”.

Además del reconocido cantautor español Joaquín Sabina, fueron premiados en esta edición Paco Díaz Salas, en Artes Visuales; Beatriz Sánchez, en Fotografía; Benjamín Pulido Navas, en Narrativa; y José Enrique Cabrero Barragán, en Periodismo.

La obra poética de Katherine Bisquet, graduada de Letras en la Universidad de La Habana, incluye poemarios como “Uranio empobrecido” (2021) y “Ciudad Nuclear mon amour” (2020).

El pasado año, tras haber sido encarcelada en varias ocasiones por el régimen en la Isla, Bisquet fue obligada a salir de Cuba por su activismo político y su posicionamiento en contra de la dictadura.

Junto a su pareja, el también activista Hamlet Lavastida, se refugiaron en Polonia a cambio de la excarcelación del artista visual.

