MADRID, España.- El popular actor cubano Héctor Noas, uno de los protagonistas de la recién estrenada serie argentino-española El grito de las mariposas, considera que el haber participado en esta producción de Star+ es como “estar en ligas mayores”.

“Es una potente historia, basada en algunos hechos reales, muy bien escrita, con personajes excelentemente diseñados, un elenco de actores brillantes, cada uno en sus personajes, con un equipo de dirección con tres realizadores magníficos y encima, se estrenó en plataformas tan importantes como Disney+, Star+ y Hulu”, dijo Noas en entrevista con On Cuba.

Según sus propias declaraciones, los cubanos en la Isla también pueden disfrutar de la serie pues pocos días después del estreno se encontraba en el “El Paquete”, alternativa independiente de distribución audiovisual en Cuba.

“No todo el mundo en Cuba sabe que la serie está en ‘El Paquete’ prácticamente desde el día siguiente de su liberación en las plataformas. Sí me han llamado amigos, y por las redes sociales me envían muchos mensajes personas que la están viendo y les encanta no solo mi trabajo, sino la serie en sí”, dijo en este sentido.

En El grito de las mariposas Héctor Noas interpreta a “Petán” Trujillo, hermano del dictador dominicano Rafael Leónidas Trujillo; y quien, sin talento para el mando político, pero histriónico y ambicioso, está a cargo del night club más importante de República Dominicana.

Mientras que Rafael Leónidas Trujillo es encarnado por el también cubano Luis Alberto García, uno de los rostros más reconocidos del cine en la Isla.

Sobre el trabajo junto a García, Noas explicó que a pesar de conocerse y admirarlo mucho, no había tenido la oportunidad de trabajar con él en algo en lo que pudieran implicarse.

“Cuando supe que él interpretaría a Trujillo, fue como una bendición. Conozco su trabajo, el sentido de la verdad que pone en todo lo que hace, y tener en sus manos semejante personaje sabía que lo aprovecharía al máximo. Por lo tanto, yo tendría como contraparte a alguien en quien confiaba plenamente como actor”, expresó Noas, protagonista de filmes como Los dioses rotos, Conducta y Sergio y Serguei.

Sobre el casting para la serie relató que fue complicado, pues lo hizo desde Cuba, “donde la conexión no es suficiente como para hacerlo online” y además en medio de la pandemia de la COVID-19.

“Yo tuve conocimiento del proyecto gracias a la directora de casting Libia Batista y decidimos enviar, en principio, unas fotos y el currículum. Ella tuvo que auxiliarse de una actriz amiga que estaba fuera de la isla y podía tener mejor comunicación. Las fotos y el currículum funcionaron y pidieron ver algún material adicional. Envié links de materiales que tengo en YouTube y lo otro fue hacer dos escenas donde se me proponía el personaje de Petán Trujillo. Por suerte estaba de viaje en ese momento y podía buscar información y enviar la prueba sin tantas dificultades”, explicó.

El grito de las mariposas

El grito de las mariposas está inspirada en la activista dominicana Minerva Mirabal, quien fue asesinada junto a sus hermanas por orden de Trujillo, en 1960.

Además de Noas y García, interviene también la cubana Alina Robert, quien interpreta a Patria Mirabal, una activa militante que combate el régimen junto a su esposo y, al igual que sus hermanas, es asesinada. Completan el reparto Belén Rueda, Sandy Hernández, Susana Abaitua, Essined Aponte, Guillermo Toledo, Mercedes Sampietro y Camila Issa.

La historia de la serie transcurre entre el año 1930 y el día del asesinato de Trujillo, alias “El Chivo”, en 1961. A lo largo de 13 capítulos recrea la situación en República Dominicana durante la dictadura de Trujillo.

El grito de las mariposas, dirigida por Mariano Hueter, Leandro Ipiña e Inés París, se rodó en Bogotá y Barranquilla durante 17 semanas.