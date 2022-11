MADRID, España.- El reconocido trompetista y pianista cubanoamericano Arturo Sandoval cumple este 6 de noviembre 73 años, muchos de ellos dedicados a una exitosa carrera artística. A pesar de no proceder de una familia de músicos, Sandoval comenzó a estudiar música a los 13 años en Artemisa, su provincia natal.

Entre sus primeros logros están haber fundado el grupo de jazz Irakere, junto al pianista Chucho Valdés y el saxofonista Paquito D’Rivera.

Irakere se convirtió en el conjunto de jazz más importante de Cuba en los años 70, triunfando también en escenarios internacionales.

Tras el éxito de la banda, Sandoval se exilió en Estados Unidos, donde pronto grabó su disco Flight to Freedom para el sello GRP.

En el país norteño fue fundamental su colaboración y amistad con el trompetista, cantante y compositor estadounidense Dizzy Gillespie, a quien Sandoval considera su mentor.

A lo largo de su carrera ha trabajado con grandes de la música como Celia Cruz, Oscar D’ León, Gloria Estefan, Kenny G., Frank Sinatra, Dave Grusin, Chick Corea y Stevie Wonder, entre muchos otros.

Su amplia producción discográfica incluye títulos como The Best of Irakere, Breaking the Sound Barrier, Tumbaito, Flight to Freedom, Arturo Sandoval y el Tren Latino, Live at the Blue Note y A Time for Love.

Ha recibido nueve premios Grammy y ha sido nominado en 17 ocasiones. También ha ganado seis premios Billboard y un premio Emmy. En el año 2015 el artista recibió el Premio de la Herencia Hispana.

En abril de 2006 abrió un local musical en Miami Beach con el nombre de The Arturo Sandoval Jazz Club. Por su escenario han pasado importantes figuras como Joshua Redman, Roberta Flack, Roy Haynes, Omar Sosa, Moe Goldstein y The Bad Plus.

Además de dedicado a la música, Sandoval se ha mantenido durante años denunciando al régimen de su país natal.

Este año, con respecto al 63 aniversario de la Revolución cubana consideró: “Se dice rápido, pero son demasiados años, en realidad son una eternidad para un pueblo que ha perdido toda esperanza”.

A inicios de diciembre pasado, Arturo Sandoval presentó su nuevo tema “Cuba no aguanta más”, con música y letra del propio trompetista, dedicado a la libertad del pueblo cubano.

“Este pueblo está cansao”, “Patria y Vida es lo que quiero”, “Quiero ver mi Cuba libre”, dice la letra de la canción, que pide el fin de la dictadura.

