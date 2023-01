MADRID, España.- “El manisero”, uno de los temas más populares de la música cubana, fue compuesto por Moisés Simons (1889-1945), quien no solo dejó una gran cantidad de obras, sino que también realizó valiosos estudios sobre el folklore musical de la Isla.

Según recoge la historiografía musical cubana, a Simons le llegó la inspiración para el son pregón “El manisero” una noche de 1927, en que se encontraba con Sindo Garay en un café habanero, situado en la esquina de las calles San José y Amistad, donde entró un vendedor de maní. En una servilleta escribió su esbozo.

El tema, que ha sido versionado en más de 160 ocasiones por cantantes de varias generaciones (Celia Cruz, Bola de Nieve, Ruy Adrián López-Nussa, Aymée Nuviola) se lo dedicó a Rita Montaner, quien realizó una de sus más grandes interpretaciones.

Moisés Simons, también pianista y director de orquesta, nació en 1889 en La Habana. Ya con cinco años aprendía música con su padre, el profesor de piano Leandro Simón Guergué.

A sus quince años dirigía la orquesta de la compañía infantil del actor Alberto “Chicharito” Garrido, que actuaba en espectáculos de variedades en teatros habaneros.

A comienzos de la década de 1920 dirigió la orquesta del hotel Plaza y fue director técnico de la Sociedad de Conciertos Típicos Cubanos. En esta época se convirtió en el primer director de orquesta que incorporó el ritmo de danzón a los conjuntos de jazz band.

Con su música viajó a Europa y a Estados Unidos. En este último era conocido como “Mr. Peanut”, por el éxito de “El manisero”.

Estuvo durante años viviendo en Francia. Gracias a su éxito allí su música se hizo popular en Europa. Y artistas como Georges Thill, Raquel Meller y Tino Rossi agregaron algunos de los temas de Simons a su repertorio. Al margen de todos sus éxitos, también padeció numerosas penurias. Una de las más terribles fue precisamente durante su estancia en París.

El músico, cuyo apellido de origen era Simón y no Simons (de origen judío), decidió adoptar como apellido esta segunda opción, pues el mundo atravesaba la II Guerra Mundial. No obstante, el cambio no valió ante los nazis, que lo tuvieron en un campo de concentración casi dos años. Desde Cuba se desarrolló una campaña internacional que logró su liberación en 1942.

En 1943 la Corporación Nacional del Turismo homenajeó a Moisés Simons, Eliseo Grenet y Ernesto Lecuona por haber popularizado en el extranjero la música cubana.

Durante su carrera musical compuso unas cuarenta operetas y más de cien partituras de diferentes géneros.

Moisés Simons falleció en Madrid a sus 56 años.

