MADRID, España.- El músico británico Paul McCartney, leyenda de la historia del rock and roll, estuvo unas horas de visita en Cuba el 14 de enero del 2000. El lugar elegido de la Isla por el exintegrante de Los Beatles en su sorpresiva y fugaz visita fue la provincia de Santiago de Cuba.

Según sus propias declaraciones, quería “contactar con las raíces de la música cubana y la hospitalidad de su pueblo”.

Según registró la prensa, ese día el operador de la torre de control del aeropuerto oyó una voz que pedía permiso para aterrizar, y por ello se solicitó identificación. “Es Paul McCartney con dos de sus hijos”. El controlador preguntó de nuevo, “¿Quién?”. “McCartney, el de Los Beatles”, le respondieron.

Al bajar de su aeronave, ya se había corrido la voz entre los trabajadores del aeropuerto, y muchos acudieron para recibirlo.

Además de con sus hijos venía acompañado de Heather Mills, su novia en aquel momento.

Durante su corta estancia en la provincia oriental visitó el centro histórico, el Castillo de El Morro y la Casa de la Trova “Pepe Sánchez”. En esta última escuchó música tradicional y tocó las claves.

El autor de canciones como “Heaven on a Sunday”, “Let Me Roll It” y “Say Say Say”, almorzó en un restaurante ubicado en la fortaleza de El Morro.

Según contaron el cocinero Santiago Téllez y la dependienta Reina Reyes, el músico y su familia pidieron tortillas, vegetales, coctel de piña, cerveza Mayabe y helado de chocolate.

“Muy bueno, volveré”; escribió en una servilleta, aunque hasta la fecha no ha regresado. El restaurante conserva como objetos museables la servilleta, así como los cubiertos y muebles utilizados.

Años después en este lugar se inauguró una estatua de Paul McCartney a tamaño natural.

Debido a la brevedad de la visita, y a que en esos años en Cuba a penas había acceso a celulares y mucho menos a internet, no trascendieron imágenes del acontecimiento.

