MADRID, España.- La serie ¿A qué estás esperando?, protagonizada por el actor cubano Rubén Cortada, comenzó esta semana en Canarias su rodaje, que luego continuará en Madrid. En la producción de Antena 3, inspirada en las exitosas novelas de Megan Maxwell, Cortada interpreta a Can, quien estará en el centro de la historia junto a Sonia, encarnada por Adriana Torrebejano.

Can, un apuesto piloto de ascendencia turca, se ve atrapado en una suerte de citas organizadas por su padre, mientras que Sonia, una madre soltera, irrumpe en uno de estos encuentros sin previo aviso. A pesar de sus diferencias aparentes, ambos descubrirán que comparten una forma particular de entender la vida, donde el amor se mantiene a raya y el placer es el protagonista.

Por otro lado, Daryl, interpretado por Francisco Ortiz, y Carol, a quien da vida Eva Ugarte, protagonizan una historia paralela. Daryl, amigo cercano de Can, se encuentra dispuesto a abandonar su soltería por el amor de Carol, una azafata de espíritu libre que desestabiliza por completo su mundo. Sin embargo, los miedos y las diferencias entre ellos les obligarán a enfrentarse a sus sentimientos y cuestionar si pueden superar los obstáculos que se interponen en su camino.

Con una trama que promete una inmersión en las contradicciones del amor en el siglo XXI, la serie no solo se aventura a explorar los vaivenes emocionales de sus protagonistas, sino que también se embarca en la búsqueda de patrones que desafíen los estándares patriarcales heredados.

El elenco de ¿A qué estás esperando? se completa con Manu Baqueiro, junto a un diverso grupo de talentos como Llum Barrera, Mariano Llorente, Aria Bedmar, Ramón Pujol, Alba Planas, Pastora Vega, María de Nati, Ramón Langa, Antonia San Juan, Noa Álvarez y Anna Moliner.

La serie tendrá ocho episodios de 50 minutos de duración. La producción, a cargo de Buendía Estudios Canarias, se desarrolla en colaboración con Diagonal (Banijay Iberia) y DeAPlaneta, con la participación de Atresmedia TV. La adaptación de las novelas y la escritura de los guiones corren a cargo de Natalia Durán y Marta Armengol. La dirección de los episodios está en manos de David Martín-Porras y Salvador García.

¿Quién es Rubén Cortada?

El artista nació en 1984 en Isla de la Juventud. Cuando estaba terminando su licenciatura como ingeniero decidió emigrar a España, donde trabajó como modelo los primeros años. Poco a poco, fue dándose a conocer y colaboró con marcas como Guess, Custo Barcelona y con Jean Paul Gaultier. A la par repartía volantes y trabajaba en otros oficios como cualquier migrante.

Sin embargo, su aspiración era poder actuar profesionalmente. Ya había empezado a dar sus primeros pasos en la interpretación en Cuba con un grupo de teatro para actores aficionados, dirigido por Humberto Rodríguez. No fue hasta 2011 cuando consiguió su primer papel en tierra ibérica. Estuvo en la serie Bandolera y dos años más tarde en El tiempo entre costuras, aunque con papeles pequeños. Aún seguía batallando para hablar menos “cubano”. Su origen le valió el “no” en varios castings, como en la adaptación televisiva de la novela La reina del sur.

En 2014 llegó la oportunidad más grande de su carrera hasta ese momento. Fue elegido para un protagónico en la serie policíaca El Príncipe, donde interpretó a Faruq Ben Barek, un narcotraficante de origen árabe. Con este papel Rubén ocupó las portadas de los principales espacios españoles y la mayoría de las críticas le auguraban un exitoso futuro. Vale destacar que la serie está disponible en Netflix actualmente con gran éxito.

Después de El príncipe el actor hizo otras series como Lo que escondían sus ojos y Olmos y Robles. Después de ahí desapareció por más de tres años, pues en el mejor momento de su vida profesional, el cubano tuvo que regresar a su país de origen por la muerte de su padre, que se unió al diagnóstico de cáncer de su mamá y su muerte tras dos años de lucha contra la enfermedad. En ese tiempo Rubén tuvo que pausar todos sus planes profesionales. Estas circunstancias personales coincidieron con la llegada de la Covid-19.

A su regreso a España el cubano declaró al medio español: “Estuve en Cuba. Paré de trabajar, porque me fui por unos temas personales y cada vez se complicó más la cosa. Se me fue de las manos y no pude salir del país hasta casi pasados tres años. Fue una situación complicada. Pero he regresado con mucha fuerza”.

