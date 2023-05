Ciudad de México, México.- Si existe un numero asociado a la fatalidad en el mundo artístico es sin dudas el 27. A los 27 años murió Brian Jones, ex integrante de The Rolling Stones. También con esa misma edad encontraron muertos a Jim Morrison,Jimi Hendrix, Kurt Cobain y Amy Winehouse. Recientemente al tristemente célebre Club de los 27, se unió el cantante mexicano Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian. Sin embargo estos no son los únicos, se han contabilizado más de 30 artistas que dejaron de vivir cuando sus carreras apenas iniciaban. Todos con 27 años

CubaNet te propone un recuento de algunos de los artistas que fallecieron tres años antes de cumplir los 30.

1. Brian Jones

El británico Brian Jones fue fundador del mítico grupo Rolling Stones, al cual perteneció hasta un mes antes de su muerte.

En junio de 1969 se separó del grupo, y sólo tres semanas más tarde fue hallado en el fondo de su piscina. Con esta se inicia una serie de muertes de artistas con 27 años que luego se conocería como el club de los 27.

2. Jimi Hendrix

Posiblemente nadie dude que Hendrix está entre los mejores guitarristas de la historia y uno de los que más innovó con la guitarra eléctrica. Tristemente, el artista que había padecido una infancia dura marcada por el racismo y alcoholismo e inestabilidad financiera de sus padres, murió asfixiado por el propio vómito en un cuarto de hotel, en Inglaterra, el 18 de septiembre de 1970.

3. Janis Joplin

La primera gran estrella femenina del Rock and Roll fue la californiana Janis Joplin. Joplin también fue la primera mujer en entrar al Club de los 27.

Al igual que la mayoría de los artistas que componen esta lista tenía una carrera exitosa que se vio afectada por las drogas. Fue tan talentosa que cinco de sus sencillos entraron en la lista del Top 100 de Billboard.

En 1970 viajó a Brasil para desintoxicarse de la heroína y a su regreso inició un proyecto con una nueva banda. Poco antes de terminar su álbum “Pearl”, Janis falleció debido a una sobredosis de heroína.

4. Kurt Cobain

Tenía también 27 años cuando el 5 de abril de 1994, tras inyectarse heroína, decidió pegarse un tiro, o esa es la versión más acertada. También hay hipótesis que puntan hacia el asesinato. Cobain fue el compositor, cantante y guitarrista de la banda Nirvana, con la que pasó a la historia dorada de la música, incluyendo triple disco de platino en EEUU con su segundo álbum, Nevermind, de 1991.

5. Jim Morrison

Morrison nació en Melbourne, EEUU, en diciembre de 1943, y con el tiempo se convirtió en una de las personalidades más sensuales y atrayentes de la cultura pop.

El 3 de julio de 1971, Jim Morrison vocalista de “The Doors” murió en la tina de su departamento, en París. La causa oficial asegura que ue un ataque cardíaco, pero muchas hipótesis alegan otras razones como las drogas o el asesinato.

6. Amy Winehouse

Amy fue la segunda mujer que entró en el fatídico club de cantantes muertos a los 27. Esta muchacha tuvo el mundo a sus pies tras su segundo disco “Back to Black”, con el que obtuvo seis nominaciones al Grammy, ganando cinco. Pero, una vez más, las drogas y el alcohol terminaron con su vida

El 23 de julio de 2011 la encontraron muerta en su casa en en el barrio de Camden, en Londres.La autopsia mostró que en su sangre el nivel de alcohol era incompatible con la vida.

Recibe la información de CubaNet en tu celular a través de WhatsApp. Envíanos un mensaje con la palabra “CUBA” al teléfono +525545038831, también puedes suscribirte a nuestro boletín electrónico dando click aquí.